Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf wird 2024 50 Jahre alt. Auch in diesem Jahr finden die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Weihnachtsmarkt-Buden vor. Außerdem gibt es ein Programm für Kinder und Erwachsene. Hier finden Sie alle Informationen rund um den Markt in der Ostallgäuer Stadt.

Steckbrief vom Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf 2024

Name: Weihnachtsmarkt Marktoberdorf

Ort: 87616 Marktoberdorf, Marktplatz

Termin: 6.12.2024 bis 15.12.2024

Umfang: Marktstände, Musik, Kinderprogramm und Besuch vom Nikolaus

Icon Vergrößern Eine weihnachtliche Stimmung herrscht am Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Eine weihnachtliche Stimmung herrscht am Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf 2024?

Der Weihnachtsmarkt Marktoberdorf 2024 beginnt am Freitag, 6. Dezember, und endet am Sonntag, 15. Dezember. Die Buden haben von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Kinderpunsch und Glühwein, Naschereien, Weihnachtsdekoration und Geschenkideen aus Stoff, Wolle, Keramik und vieles mehr.

Eine Übersicht über alle Weihnachtsmarkt-Termine im Allgäu finden Sie hier.

Das ist das Programm beim Weihnachtsmarkt Marktoberdorf 2024

Der Weihnachtsmarkt Marktoberdorf 2024 öffnet am Freitag, 6. Dezember, um 15 Uhr. Um 18 Uhr begrüßt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell die Besucherinnen und Besucher. Außerdem spielen die Turmbläser vom Turm der Frauenkapelle. Ein Holzschnitzer erschafft live vor Ort eine Holzskulptur.

Vereine und Kindergärten treten täglich ab 15 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt auf. Es besteht auch jeden Tag ab 15.30 Uhr die Möglichkeit, mit der Kinder-Kutsche zu fahren. Gegen 16.30 Uhr kommt der Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht und seinen Engeln.

Icon Vergrößern Auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf 2024 gibt es auch ein Programm für Kinder. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf 2024 gibt es auch ein Programm für Kinder. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr können Kinder zusammen mit Brigitte Jörg von der VHS Marktoberdorf im Küchenstudio Mack Plätzchen backen. Anmeldungen sind telefonisch unter 08342/96919-0 möglich. Die Backstunde dauert etwa 90 Minuten.

Am Freitag, 13. Dezember, und Samstag, 14. Dezember, gibt es jeweils von 15 bis 16 Uhr eine Märchenlesung in der Buchhandlung Osiander.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.