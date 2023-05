Der renommierte Krebsforscher und Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg am Montagabend mitteilte. Zur Hausen leitete 20 Jahre das DKFZ in Heidelberg.

dpa

29.05.2023 | Stand: 18:53 Uhr