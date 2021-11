Marvin Bär, 26 aus Kaufbeuren: In der Coronakrise hat man schon gemerkt, dass die Politik die jungen Erwachsenen teilweise vernachlässigt. Gerade die Kultur, Clubs und Gastronomie – das waren die Bereiche, die zuerst dicht waren. Auch die Hochschulen waren schnell zu. Das hat sich schon angefühlt, als wären wir jungen Menschen in etwa das letzte Glied in der Nahrungskette.