16 neue TV-Sender ab November – Diese drei sind kostenlos

Im Satelliten-TV gibt es seit November 16 neue Sender. Welche davon Sie kostenlos empfangen können und was Sie dafür tun müssen.

06.11.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Das Fernsehen ist trotz des Aufkommens von Streaming-Diensten nach wie vor ein zentrales Medium in vielen Haushalten und die ständige Erweiterung des Senderangebots zeigt, dass das lineare Fernsehen noch lange nicht am Ende ist. Ab November 2023 gibt es Neuigkeiten für alle, die über Satellit TV schauen: Eine Reihe neuer Sender startet. Welche das sind und wie Sie diese empfangen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Einen bekannten TV-Sender wird es bald nicht mehr geben. Ab 2024 soll Schluss sein. Dafür gibt es seit Juni aber noch zwei weitere TV-Sender für Krimi- und Kochshows– und das gratis.

16 neue TV-Sender ab November 2023 – Diese drei sind kostenlos

Ab dem 2. November 2023 wird das Angebot des Satellitenfernsehens um insgesamt 16 Sender erweitert. Diese Erweiterung beinhaltet 13 HD-Sender, die im "Vielfalt+ Paket" enthalten sind, sowie drei Sender in SD-Qualität: "Serien+", "Red Adventure" und "Deluxe Lounge". Dies teilte die HD Plus GmbH mit. Bereits zu Beginn des Jahres waren durch die Partnerschaft zwischen den Medienunternehmen High View, SES Germany und HD Plus drei neue, kostenlose TV-Sender hinzugekommen, nun folgt das "Vielfalt+"-Paket.

Hier alle 16 neuen Sender in der Übersicht:



Sender Inhalt Serien+ Eine Auswahl von Serieninhalten, darunter Serien, aktuelle Produktionen und originale Inhalte Serien+ HD HD-Inhalte von "Serien +" Red Adventure Inhalte verschiedener Sportarten, darunter Motorsport , Surfen, Skaten, Biken und Klettern Red Adventure HD HD-Inhalte von "Red Adventure" Deluxe Lounge Lounge-Sounds zu Naturaufnahmen Deluxe Lounge HD Inhalte von "Deluxe Lounge" in HD-Qualität Xplore HD Reisedokus, Reportagen und Reisetipps aus aller Welt HipTrips HD Reportagen über Abenteuer und Weltreisen OneTerra HD Geschichten von Menschen aus aller Welt Deluxe Dance by Kontor HD Aktuelle Musikhits und Klassiker von Dance bis House Deluxe Flashback HD Retro-Hits der 1980er bis ins Jahr 2010 Deluxe Rock HD Rock von Kult über Alternative und Deutschrock bis aktuelle Songs Deluxe Rap HD Classic, Soul, R&B, Deutschrap, Oldschool, International Just Cooking HD Kochshows Just Fishing HD Angelkanal mit Sub-Genres wie Outdoor , Reisen, Nachhaltigkeit Crime Time HD Krimiserien, -filme und Thriller aus aller Welt

Lesen Sie auch

TV-Sender ARD schaltet Sender ab: Darauf müssen sich zahlreiche Haushalte einstellen





Neue Sender ab November – Wie kann ich sie empfangen?

Wer sein Fernsehen über den Satellit Astra 19,2 Grad Ost empfängt, kann ab dem 2. November 2023 also drei weitere Free-TV-Sender ohne zusätzlichen Aufpreis in SD-Qualität anschauen. Diese Sender sind:

Serien +

Red Adventure

Deluxe Lounge

Während die oben genannten drei Sender in SD-Qualität für alle Sat-Haushalte kostenlos und unverschlüsselt empfangbar sind, benötigen diejenigen, die die HD-Version dieser Sender sowie die zusätzlichen 13 HD-Sender empfangen möchten, ein Abonnement für HD+. Kunden von HD+ können diese Sender ohne zusätzlichen Aufpreis empfangen. Das bedeutet, dass Empfängerinnen und Empfänger ein Abo für HD+ haben müssen, um Zugang zu diesen Sendern zu erhalten. Der Anbieter, über den das HD+ Produkt bezogen wird, spielt dabei laut dem Verbraucherportalchip.de keine Rolle.

Die Sender sind über die drei Transponder 1.114, 1.116 und 1.118 auf Astra verfügbar. Ein Sendersuchlauf ab sollte die neuen Sender zutage fördern.

Satelliten-Fernsehen: Was ist Astra 19,2 Ost?

Astra 19,2 Grad Ost ist eine der führenden Satellitenpositionen für den TV-Empfang in Deutschland . Es bietet eine Vielzahl von Sendern in verschiedenen Auflösungen an. Laut Astra-Angaben empfangen 16,3 Millionen Haushalte die Signale. Ein HD+-Abo, das über Astra angeboten wird, kostet monatlich 6 Euro und beinhaltet 26 klassische TV-Sender in HD und drei UHD-Kanäle.