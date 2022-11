"1899" auf Netflix: Alles rund um Start, Folgen und Besetzung

Netflix präsentiert die neue Serie "1899". In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende haben wir einen Trailer für Sie.

16.11.2022 | Stand: 16:49 Uhr

Jantje Friese und Baran bo Odar, die Macher der preisgekrönten Netflix-Serie "Dark", präsentieren nun die neue Mystery-Serie "1899", die auf Netflix ausgestrahlt werden soll. Bei der Produktion der Serie wurden neue Technologien eingesetzt. Das Team musste sich auf eine neue Arbeitsweise einstellen und der Produzent, Baron bo Odar, äußerte sich dazu wie folgt: "Mit Einsatz dieser State of the Art-Technologie können virtuelle Sets und Locations so hinter den Schauspielern projiziert werden, dass sich die Kameraleute und die Darsteller so fühlen, als seien sie mitten in den Originalschauplätzen. Das hilft mehr als alles andere, um beim Spielen die richtige Stimmung zu treffen".

Die Geschichte von "1899" umfasst eine Auswandererschiffsreise von Europa nach New York, die durch das Aufeinandertreffen mit einem anderen Schiff getrübt wird.

Möchten Sie gerne mehr zu "1899" aufNetflixerfahren? Wann ist der Start der neuen Serie? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Schauspieler wirkten mit? Worum geht es in der Serie? Gibt es einen Trailer? All diese Fragen werden im Folgenden beantwortet.

Wann ist der Start von "1899" auf Netflix?

Die neue Mystery-Serie auf Netflix wird am 17. November an den Start gehen. Zu diesem Zeitpunkt werden Netflix-typisch alle Episoden auf einmal veröffentlichtt.

Was? "1899"

"1899" Wann? 17. November

17. November Wo?Netflix

"1899": Wie viele Folgen wird es geben?

Insgesamt wird es acht Episoden von der Mystery-Serie "1899" auf Netflix geben. Titel und Dauer sind bis dato noch nicht bekannt. Sofern sich dies ändert, werden die Informationen an dieser Stelle ergänzt. Hier gibt es eine Übersicht zu den Folgen:

Folge 1: Das Schiff

Folge 2: Titel noch unbekannt

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

Besetzung von "1899": Schauspieler im Cast

Die Besetzung von "1899" wird aus Schauspielern aus zahlreichen Ländern bestehen. Unter anderem werden folgende Schauspieler mit von der Partie sein: Emily Beecham, Lucas Lynggaard, Clara Rosager und Rosalie Craig. Hier haben wir für Sie eine Liste des gesamten Casts:

Emily Beecham

Aneurin Barnard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

Maciej Musial

Lucas Lynggaard Tonnesen

Rosalie Craig

Clara Rosager

Maria Erwolter

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jose Pimentao

Isabella Wei

Gabby Wong

Jonas Bloquet

Flyn Edwards

Alexandre Willaume

Anton Lesser

Worum geht es bei "1899"? Das ist die Handlung

Ein Auswandererschiff ist von Europa nach New York im Jahr 1899 unterwegs. Das neue Jahrhundert steht vor der Tür und die Passagiere aus den unterschiedlichsten Ländern blicken mit Zuversicht auf die Jahrhundertwende. Die Menschen an Bord erhoffen sich ein besseres Leben und wandern deshalb aus.

Auf hoher See trifft das Schiff der Auswanderergruppe auf ein seit mehreren Monaten vermisstes Schiff. Die Geschichte nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung. Mysteriöse Dinge erwarten die Gruppe nun an Bord. Die Fahrt zu einem besseren Leben entpuppt sich als Albtraum. Die Geschichten der einzelnen Passagiere scheinen in irgendeiner Weise miteinander verbunden zu sein.

"1899" im Stream auf Netflix

"1899" wird es beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Netflixzu sehen geben. Um das Angebot von Netflixnutzen zu können, benötigt man ein monatliches Abo. Mit 222 Millionen Kunden ist Netflixder größte Streaming-Anbieter der Welt und bietet ein Angebot aus Serien, Dokumentationen, Spielfilmen sowie Reality- und Comedy-Formaten.

Das ist der Trailer zu "1899"

Einen deutschsprachigen Trailer zu "1899" gibt es zwar noch nicht, was aber nicht bedeutet, dass Sie keine Möglichkeit haben, sich einen ersten Eindruck über die Serie zu verschaffen. Ein englischer Trailer mit deutschen Untertiteln ist bereits verfügbar und wir haben ihn hier für Sie: