"30 Jahre Andrea Berg": Infos zum Jubiläums-Open Air mit Giovanni Zarrella

"30 Jahre Andrea Berg" - Giovanni Zarrella präsentiert ein großes Open-Air-Konzert zum 30-jährigen Bühnenjubiläum des Schlagerstars. Termin? Gäste? Übertragung im TV und Stream, Wiederholung? Alle Infos finden Sie hier.

15.07.2022 | Stand: 08:58 Uhr

Open Air aus Aspach bei Backnang: Die Wahlheimat der Schlagerqueen wird Schauplatz von "30 Jahre Andrea Berg". Glamour pur für die rund 8000 Seelen starke Gemeinde im württembergischen Rems-Murr-Kreis. Giovanni Zarrellaübernimmt die Präsentation.

Termin: Wann läuft "30 Jahre Andrea Berg"?

Das ZDF hat die Ausstrahlung von "30 Jahre Andrea Berg" für Samstag, 6. August 2022, angekündigt. Sendebeginn der Show ist - wie nicht anders zu erwarten - die Primetime, also 20.15 Uhr.

Wer sind die Gäste bei "30 Jahre Andrea Berg"?

Das ZDF hat bisher diese Gäste angekündigt (aber die Liste ist laut Sender keineswegs vollständig):

Beatrice Egli

Maite Kelly

DJ Ötzi

Kerstin Ott

DJ BoBo

Johnny Logan

Höhner

Nik P.

Nino de Angelo

Semino Rossi

Al Bano Carrisi

Justin Jesso

Als innerfamiliäres Highllight gilt die vom ZDF angekündigte Live-Duett-Premiere von Andrea Berg und Vanessa Mai - Vanessa ist seit 2017 mit Andrea Bergs Stiefsohn Andreas Ferber verheiratet. Ein Paar sind die beiden schon seit 2013.

"30 Jahre Andrea Berg": Das dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten

Seit 30 Jahren begeistert die Schlagersängerin Andrea Berg ihre deutschen, österreichischen und schweizerischen Fans. Die steile Karriere startete 1992 mit dem Debütalbum "Du bist frei", danach folgten zahllose Hits und Chart-Bestplätze. Andrea Berg gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum.

Diese außergewöhnliche Karriere und das 30-jährige Bühnenjubiiläum sind für das ZDF und auch für den Moderator Giovanni Zarrella ein wunderbarer Anlass, ein Festkonzert der ganz besonderen Art für Andrea Berg auszurichten. In der fulminanten Samstagabendshow werden langjährige Weggefährten, befreundete Sängerinnen und Sänger, nationale und auch internationale Musik-Stars die Jubilarin gebührend zu feiern wissen. Schauplatz der Sause ist das weltberühmte Sportstadion von Aspach. Dazu muss man wissen, dass der Ehemann von Andrea Berg, der Sportmanager und Hotelier Ulrich "Uli" Ferber, zu den Mitgründern der SG Sonnenhof Großaspach gehört - für seine Frau also ein echtes Heimspiel.

Selbstverständlich werden diverse Überraschungen für Andrea Berg auf dem Programm stehen. Außerdem dürfen ihre Fans sich auf eine besonders persönliche Retroperspektive freuen - ihre Karriere und ihre ganz großen Erfolge auf der Bühne und aus dem Studio werden sich wie eine Perlenschnur durch den gesamten Abend ziehen. Drei Jahrzehnte voller Hits im Rückspiegel, aber auch völlig neue Arrangements, Versionen und Duette, die speziell für diesen besonderen Abend kreiert wurden.

Übertragung im TV und Stream: Wo läuft "30 Jahre Andrea Berg"? Gibt es eine Wiederholung?

Die Show wird völlig konventionell zur angekündigten Sendezeit (6.8.22 um 20.15 Uhr) im linearen TV-Programm des ZDF ausgestrahlt.

Falls Ihnen jedoch an einem lauen August-Abend der Sinn nach anderen Dingen steht als einer Show aus dem schwäbischen Aspach, Sie aber dennoch ein glühender Fan von Andrea Berg sind - hier naht die Lösung: die ZDF-Mediathek. Dort können Sie die Show nämlich nicht nur zeitgleich, sondern für eine gewisse Zeit zusätzlich als Wiederholung abrufen - wann auch immer, so oft Sie möchten. Die Kosten dafür sind in Ihrer Rundfunkgebühr bereits enthalten.

"30 Jahre Andrea Berg" ist Eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORFund SR.