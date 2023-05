49-Euro-Ticket: Das müssen Sie zum Deutschland-Ticket wissen

Seit dem 1. Mai 2023 können Sie mit dem Deutschlandticket durch die Republik fahren. Wir haben Ihnen alle wichtigen Infos zum 9-Euro-Ticket-Nachfolger zusammengestellt.

02.05.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Es ist endlich da: das Deutschlandticket. Der langersehnte Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll den Nahverkehr in Deutschland erschwinglicher und attraktiver machen. Doch nicht überall gelten dieselben Regeln für das Deutschlandticket. Wir haben Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Die wichtigsten Informationen zum Deutschlandticket im Überblick:

Das Deutschlandticket gilt ab dem 1. Mai in allen deutschen Nahverkehrsnetzen.

Das Deutschlandticket kostet 49 Euro im Monat und wird als Abo-Modell verkauft.

Die Mitnahmeregeln beim Deutschlandticket für Fahrräder oder Hunde sind in jedem Verkehrsverbund unterschiedlich.

Schüler, Rentner und Arbeitnehmer können das Ticket unter Umständen auch günstiger bekommen.

Was beinhaltet das Deutschlandticket?

Ähnlich wie beim 9-Euro-Ticketgilt das Deutschlandticket auch in allen deutschen Nahverkehrsverbünden. Das bedeutet, Sie brauchen nur ein Ticket und können damit in allen deutschen Städten beziehungsweise. Landkreisen den Nahverkehr nutzen. Das ist vor allem für Städtetrips vorteilhaft.

Wie viel kostet das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket kostet 49 Euro und wird als monatlich kündbares Abo verkauft. Der Ticketverkauf startete bereits am 3. April. Gültig ist das Deutschlandticket ab dem 1. Mai.

Doch es gibt bereits erste Vermutungen, dass das Ticket nicht dauerhaft für 49 Euro verkauft wird. Auf der Website der Bundesregierung heißt es, dass es sich beim aktuellen Preis um einen "Einführungspreis" handele. Ab kommendem Jahr soll es "eine Dynamisierung in Form eines automatischen Inflationsausgleichs" geben. Damit würde das Ticket teurer.

Ein genauer Termin, wann der Preis angepasst wird, ist allerdings nicht bekannt. Der aktuelle Preis des Deutschlandtickets bleibt aber wohl auf jeden Fall bis Ende des Jahres sicher.

Wo kann man das Deutschlandticket kaufen?

Gekauft werden kann das Deutschlandticketüber die Apps oder Websiten der jeweiligen Verkehrsverbünde. Das bedeutet, in Augsburg können Kunden das Ticket in der App der AVV kaufen, in Stuttgart in der App des VVS. Doch auch in der DB Navigator App kann das Ticket gekauft werden.

Doch im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket ist das Deutschlandticket meist nicht in Papierform erhältlich. Das ist abhängig vom jeweiligen Verkehrsverbund.

Schufa-Check beim Deutschlandticket

Manchmal kann es dazu kommen, dass beim Ticketkauf die Schufa abgefragt wird. Das kann vor allem bei SEPA-Lastschriftmandaten passieren.

Grund dafür ist, dass das Ticket im Abo verkauft wird und somit monatlich 49 Euro vom Konto abgebucht werden. Dadurch dürfen die Zahlungsdienstleister einen Bonitätscheck durchführen.

Welche Züge darf man mit dem Deutschlandticket fahren?

Mit dem Deutschlandticket darf man alle Verkehrsmittel benutzen, die zum Nahverkehr gehören. Also unter anderem Bus, U-Bahn, S-Bahn oder Tram.

Vom Ticket ausgenommen sind allerdings Fernverkehrszüge, wie ICE, IC oder EC. Und auch bestimmte Regionalzüge dürfen nicht mit dem Deutschlandticket genutzt werden.

Kann man mit dem 49-Euro-Ticket ICE fahren?

Manchmal gibt es Ausnahmen, durch die man auch mit den Deutschlandticket ICE oder andere Fernverkehrszüge nutzen darf. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Ihr Nahverkehrszug eine zu erwartende Verspätung von mindestens 20 Minuten hat. Dann dürften Sie auch beispielsweise einen ICE nehmen, um an Ihr Ziel zu kommen.

Wichtig: Das Ticket für den ICE muss aber vor Fahrtantritt gekauft werden. Das Deutschlandticket reicht nicht aus. Das Ticket, dass extra für die Fahrt gekauft wurde, muss dann bei der Bahn eingereicht werden.

Deutschlandticket: Welche Mitnahmeregelungen gibt es?

Bei den Mitnahmeregelungen gibt es allerdings keine einheitliche Vorgaben. Denn jeder Verkehrsverbund entscheidet selbst, ob die Passagiere mit einem Deutschlandticket ein Fahrrad oder auch einen Hund kostenfrei mitnehmen können.

In manchen Verbünden kann das Ticket sogar auf eine andere Person übertragen werden. Doch was genau in welchen Verkehrsverbund gilt, sehen Sie in unserer Mitnahmeregel-Übersicht.

Deutschlandticket als Jobticket nutzen

Arbeitende können das Ticket unter Umständen günstiger bekommen. Und zwar dann, wenn der Arbeitgeber das Ticket bezuschusst. Denn dafür gibt es das Jobticket.

Wenn der Arbeitgeber 25 Prozent des Ticketpreises übernimmt, schiebt der Staat noch einen Zuschuss von fünf Prozent hinterher. Damit könnten Arbeitnehmer das Ticket für 34,40 Euro statt 49 Euro pro Monat erhalten.

Deutschlandticket für Schüler, Rentner und Bürgergeldempfänger

Je nach Bundesland können die Tickets für Schüler, Auszubildende, Renter und auch Bürgergeld-Empfänger niedriger ausfallen.

In Bayern soll ab dem kommenden Wintersemester beispielsweise das 29-Euro-Ticket für Schüler, Studierende und Auszubildende kommen. Das Ticket soll dann auch für alle anderen Nahverkehrsnetze in Deutschland gelten.

Der Bund hat es den Ländern überlassen, ob sie ein Sozialticket für finanziell schwächer gestellte Personen anbieten möchten. Bislang hat allerdings nur Hessen bekanntgegeben, ein solches Ticket einführen zu wollen.

Für Renter ist bislang in keinem Bundesland eine Ermäßigung für das Deutschlandticket vorgesehen.