9-Darter: Bedeutung und Kombinationen erklärt

Im Finale der Darts-WM hat Michael Smith mit einem perfekten Spiel gewonnen - dem 9-Darter. Doch was ist da eigentlich?

04.01.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Zum 14. Mal in der WM-Geschichte wirft ein Spieler einen 9-Darter. Für Engländer Michael Smith bedeutet das den Sieg gegen Niederländer Michael van Gerwen bei der Darts WM.

Darts: Was ist ein 9-Darter?

Beim 501-Spiel geht es darum, als erster Spieler den Punktestand von 501 auf 0 Punkte zu reduzieren. Dafür gibt es etliche Möglichkeiten. Doch wenn ein Spieler oder eine Spielerin das mit der geringsten Wurfanzahl, also neun Würfen, schafft, spricht man von einem 9-Darter. Also dem perfekten Spiel beim Darts.

9-Darter: Welche Kombinationen gibt es?

Mit insgesamt 71 verschiedenen Kombinationen kann man mit nur neun Würfen auf die 0 kommen. Eine Möglichkeit, um das perfekte Spiel zu erzielen, ist 180 - 180 - 141. Mit den ersten drei Würfen wirft ein Spieler dreimal die Triple-20, also 60 Punkte pro Wurf, und somit insgesamt 180 Punkte. Bei den zweiten drei Würfen wieder dasselbe. Und bei den dritten drei Würfen 141 Punkte, wobei der letzte Wurf in einem Doppelfeld landen muss - also ein Double-Out. Denn das ist die Voraussetzung für einen Sieg. In diesem Beispiel könnte das eine Wurffolge von Triple 20, Triple 19 und Double 12 sein. Das ist der häufigste 9-Darter, der von Paul Lim konzipiert wurde.

9-Darter: Warum ist das perfekte Spiel so schwierig?

Das perfekte Spiel bringt auch große Herausforderungen mit sich. Denn die hohe Präzision ist das schwierige am 9-Darter. Und die wird bei allen neun Würfen benötigt. Somit sind für einen 9-Darter mehrere Treffer auf Double- und Triple-Felder nötig. Wenn nur eines verfehlt wird, scheitert der Versuch.

Erster 9-Darter in der Geschichte

Dem Briten John Lowe gelang 1984 beim MFI World Matchplay der erste 9-Darter, der live im Fernsehenübertragen wurde. Auch in den darauffolgenden Jahren kam es immer wieder zu 9-Dartern bei den Turnieren. Darts-Legende Phil Taylor schaffte es sogar, zwei 9-Darter in einem Match zu erzielen.

