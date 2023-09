Abgelaufener Corona-Test: Ist er noch verwendbar?

Kann ein Corona-Test aus dem letzten Jahr eigentlich noch benutzt werden, wenn er abgelaufen ist? Und wie zuverlässig ist das Ergebnis dann eigentlich noch?

11.09.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Der Herbst rückt immer näher und in Deutschland steigen auch die Corona-Zahlen langsam wieder an. Wer jetzt typische Symptome wie Husten, Fieber und Schnupfen oder auch Geruchs- und Geschmacksstörungen bei sich feststellt, besorgt sich entweder einen neuen Schnelltest - hier kann eigentlich nichts schief gehen - oder stöbert in den Vorräten aus dem letzten Jahr - da kann es schon mal passieren, dass der Test bereits abgelaufen ist. Ist der Corona-Test dann aber überhaupt noch verwendbar?

Übrigens: Ab Mitte September soll es einen neuen Corona-Impfstoff geben. Er ist an die Corona-Variante XBB.1.5 sowie andere Omikron-Varianten angepasst. Für bestimmte Personengruppen empfiehlt die STIKO eine Impfung.

Selbsttest: Wie lange kann man einen Corona-Test verwenden?

Corona-Tests aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt sind normalerweise mit zwei Datumsangaben versehen: dem Produktionsdatum und dem Haltbarkeitsdatum. Letzteres gibt die Mindesthaltbarkeit bei sachgemäßer Aufbewahrung des Selbsttests an. Diese ist laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) für gewöhnlich an einem Sanduhr-Symbol neben dem Datum zu erkennen.

Zwischen Herstellungs- und Haltbarkeitsdatum liegt bei Corona-Tests der NOZ zufolge meist ein Jahr. Corona-Selbsttests können in der Regel also über einen Zeitraum von zwölf Monaten ohne Bedenken verwendet werden.

Einige Komponenten der Test-Kits, wie etwa die Wattestäbchen, sind auch länger haltbar und mit einem eignen Haltbarkeitsdatum bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA können sich einzelne chemische Komponenten der Tests allerdings mit der Zeit zersetzen und zu ungenauen Testergebnissen führen. Daher richtet sich das Haltbarkeitsdatum von Corona-Tests nach diesen Bestandteilen.

Abgelaufener Corona-Test: Kann er noch verwendet werden?

Natürlich sollte ein Corona-Test, der erst einen Tag abgelaufen ist nicht zu einem falschen Testergebnis führen. Weil sich einige Bestandteile der Selbsttests mit der Zeit aber zersetzen können, rät die FDA aber grundsätzlich davon ab, Corona-Tests nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch zu verwenden. Ansonsten könnte es nämlich zu einem falschen Ergebnis des Corona-Tests kommen.

Trotzdem gibt es Selbsttests, die nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedrucken Mindesthaltbarkeitsdatums noch ohne Bedenken verwendet werden können. Die FDA hat nämlich die Haltbarkeit einiger Corona-Test untersucht und anhand der Ergebnisse eine Liste mit verlängerten Haltbarkeitsdaten für bestimmte Tests veröffentlicht. Einige davon sind auch in Deutschland erhältlich. So wurde etwa das Haltbarkeitsdatum einer Charge (W2022120100) des "Beijing Hotgen Biontech"-Test von 31. Mai 2023 auf 31. September 2023 verlängert.