"Achtung Verbrechen!": Alle Infos rund um Sendetermine, Moderator und Fälle

"Achtung Verbrechen!" startet auf RTL. Wir haben alle Informationen rund um die Übertragung live im TV und Stream, die Sendetermine, die Wiederholung, den Moderator und die Fälle für Sie.

16.01.2023 | Stand: 14:28 Uhr

RTL hat sich mit seiner neuen Sendung "Achtung Verbrechen!" ein nobles Ziel gesetzt: Zuschauer und Zuschauerinnen sollen für potenzielle Betrugsmaschen und anderen Gefahren sensibilisiert werden. Dafür werden laut Sender echte Betrugsfälle in Filmeinspielern nachgestellt und die Aufarbeitung durch investigative Reche unterfüttert.

Sie wollen wissen, wann und wo Sie "Achtung Verbrechen!" ansehen können, wer die Sendung moderiert und worum es inhaltlich geht? Wir haben alle Informationen rund um die Übertragung live im TV und im Stream, die Sendetermine, die Wiederholung und den Moderator für Sie zusammengestellt.

Das sind die Sendetermine von "Achtung Verbrechen!"

Bisher hat RTL nur den ersten Sendetermin von "Achtung Verbrechen!" bekannt gegeben: Die Sendung wird am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, Premiere feiern. Startzeit ist 20.15 Uhr.

So läuft die Übertragung von "Achtung Verbrechen!" im TV und Stream

RTLsendet "Achtung Verbrechen!" ganz klassisch im linearen Fernsehen. Wer möchte, kann die Sendung aber auch online im Stream ansehen. Das funktioniert über die Plattform RTL+. Dafür kann man den kostenlosen Probemonat nutzen - danach wird das Abonnement allerdings kostenpflichtig. Auf RTL+ findet man auch andere RTL-Produktionen wie das "RTL Turmspringen" 2023 oder Serien wie "Peacemaker".

Gibt es eine Wiederholung von "Achtung Verbrechen!"?

Eine Wiederholung im linearen Fernsehen hat RTLbisher noch nicht angekündigt. Aller Voraussicht nach wird man die Folge aber nach der Ausstrahlung weiterhin in der Mediathek des Senders ansehen können, also bei RTL+.

Dieter Könnes ist Moderator von "Achtung Verbrechen!"

Dem geneigten Fernsehzuschauer dürfte Dieter Könnes bekannt vorkommen, denn er 51-Jährige moderiert seit April 2022 "Stern TV am Sonntag" auf RTL. Zuvor hat der Moderator laut Angaben des Senders bereits mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Journalist gesammelt - unter anderem bei der Lokalzeit im WDR und im ARD-Morgenmagazin. Ursprünglich hatte Könnes sich nach seinem Abitur zum Umwelttechniker ausbilden lassen und im Anschluss BWL und Sportwissenschaften studiert. Über den Sportjournalismus und ein Volontariat beim Lokalradio fand er schließlich in die Medien.

Fälle in "Achtung Verbrechen!": Darum wird es gehen

Für die erste Ausgabe der Sendung hat RTLbereits angekündigt, worum es gehen soll. Folgende Themen stehen im Fokus:

Betrügerische Handwerker

Erbschleicher

Schockanrufer

Betrug beim Gebrauchtwagenhandel

Als Experten sind Harald Schmidt und Alexander Stevens im Studio vor Ort. Schmidt ist Polizist und seit 2007 Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Er hat sich vor allem auf Kriminalprävention im Internet und in den Sozialen Netzwerken spezialisiert. Alexander Stevens ist Jurist, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht. Er tritt immer wieder als Rechtsexperte in verschiedenen Medienproduktionen auf und hat einen eigenen Podcast zum Thema.

Außerdem soll gleich in der ersten Folge der sogenannte Kriminalitätsradar zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um eine digitale Deutschlandkarte, die zeigen soll, in welchen Regionen der Republik welchen Straftaten besonders wahrscheinlich sind - und in denen sich Zuschauer und Zuschauerinnen dementsprechend besonders in Acht nehmen sollten. (AZ)

Lesen Sie auch