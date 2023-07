Ackerbeat 2023: Line-up, Tickets, Timetable und Anfahrt zum Festival

Im Landkreis Günzburg findet das Ackerbeat 2023 statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Line-up, Tickets und die Anfahrt zum Festivalgelände.

11.07.2023 | Stand: 15:23 Uhr

Jede Stadt hat für gewöhnlich ihr eigenes Stadtfest. In Günzburg fand zum Beispiel in diesem Jahr bereits das Guntiafest statt, das Besucher aus dem ganzen Landkreis angezogen hat. Doch das ist natürlich noch lange nicht alles, was in der Umgebung der Stadt geboten wird. Der Landkreis Günzburg wartet auch jährlich mit dem Ackerbeat auf. Bei diesem handelt es sich um ein kleines Festival, das aus einem Nachbarschafts-Fest entstand. Der Vorgänger hieß "Ottis Fest", da ein gewisser Ottmar Finkele die meisten Leute persönlich dazu einlud.

Mittlerweile ist daraus allerdings ein waschechtes Festival geworden. Seit 2012 wird in Erinnerung an "Ottis Fest" das Ackerbeat abgehalten. Die Besucher hierfür kommen nicht mehr hauptsächlich aus der Nachbarschaft, sondern aus dem ganzen Landkreises Günzburg und darüber hinaus. Auch 2023 dürfte das bunte Line-up wieder viele Besucher zum Festival locken. Dabei handelt es sich bei der Veranstaltung allerdings immer noch um ein nichtkommerzielles Festival, ganz im Gegensatz zu den großen und bekannten Veranstaltungen.

Am 28. und 29. Juli findet das Ackerbeat 2023 statt. Wollen Sie wissen, wie das Line-up dieses Jahr aussieht? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben alle Infos rund um die eingeladenen Musiker, die Anreise zum Festivalgelände und alles Weitere rund ums Ackerbeat 2023 hier für Sie.

Timetable beim Ackerbeat 2023: Das Line-up im Überblick

Das Line-up beim Ackerbeat ist im Vergleich zu großen Festivals wie Rock am Ring natürlich recht überschaubar. Allerdings gibt es auch beim Ackerbeat 2023 am Samstag sogar zwei Bühnen, auf denen zeitgleich performt wird. Das macht es zu einer der größten Musik-Veranstaltungen der Umgebung.

Lesen Sie auch

Festivals Sunrise-Festival 2023 Burtenbach: Tickets, Line-up & Timetable

Am ersten Tag des Festivals geht es erst abends um 18.00 Uhr los. Das ist der Tatsache geschuldet, dass es sich beim 28. Juli um einen Freitag handelt. Am darauffolgenden Tag beginnen die Konzerte bereits um 16.00 Uhr.

Das gesamte Ackerbeat 2023 Line-up inklusive Timetable finden Sie hier:

Freitag, 28. Juli:

Band Uhrzeit Schlagholzblech 19.00 Uhr Jabba da Funk 20.00 Uhr Die Sauna 22.00 Uhr AFAR 24.00 Uhr

Samstag, 29. Juli:

Band Uhrzeit Bühne Djembe Workshop 15.00 Uhr Zeltbühne Father and Sons 15.30 Uhr Hauptbühne Tankstelle Ost 16.30 Uhr Zeltbühne Kant 17.00 Uhr Hauptbühne AlpHorns 18.00 Uhr Zeltbühne Soffie 18.30 Uhr Hauptbühne Matze Semmler 19.20 Uhr Zeltbühne Stick a Bush 20.00 Uhr Hauptbühne Lawn Chair 22.00 Uhr Hauptbühne Aera Tiret 24.00 Uhr Hauptbühne

Tickets fürs Ackerbeat 2023

Der große Vorteil bei einem kleineren Festival ist sicherlich, dass die Ticketpreise nicht so hoch sind. Dass es sich beim Ackerbeat 2023 um ein nichtkommerzielles Festival handelt, hilft ebenfalls mit. Im Gegensatz zu großen Festivals wie dem Southside 2024, sind die Tickets nicht bereits ein Jahr im Voraus begehrt und entsprechend teuer. Außerdem gibt es extra für Familien Ermäßigungen, damit auch Eltern mit ihren Kindern vom Ackerbeat profitieren können. So ist der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre frei, solange diese in Begleitung ihrer Eltern erscheinen.

Auch ansonsten gibt es eine Preisstaffellung nach Altersgruppen. Junge Erwachsene bis 21 Jahre zahlen einen ermäßigten Preis für ihre Tickets. Das sind die Preise der Tickets beim Ackerbeat 2023:

Ticket Preis Preis bei Bezahlung mit Paypal 2 Tages Ticket Erwachsene 35,00 € 38,00 € 2 Tages Ticket Jugendliche (bis 21 Jahre) 25,00 € 28,00 €

Der Kauf der Tickets gestaltet sich beim Ackerbeat eher ungewöhnlich. Wer sich ein Ticket kaufen möchte, der überweist auf ein Bankkonto des Veranstalters mit Nennung von Vor- und Zuname den Preis des Tickets und wird dann auf die Gästeliste gesetzt. Auch eine Bezahlung per Paypal ist möglich, allerdings fallen hierbei zusätzliche 3 € an Gebühren an.

Ackerbeat 2023: Anfahrt zum Festivalgelände

Bei der Anreise zum Ackerbeat 2023 empfiehlt es sich, das Auto als Transportmittel zu wählen. Denn die Festival-Wiese liegt einige Kilometer abseits der kleinen Gemeinde Waltenhausen bei Krumbach, im Landkreis Günzburg. Parkplätze gibt es neben dem Festivalgelände genügend, außerdem werden diese kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wer mit der Bahn anreist, muss sich möglichst früh um eine Fahrgelegenheit zum Festivalgelände kümmern. Es gibt allerdings einen Flexibus, der die Festival-Gänger vom nahegelegenen Bahnhof in Krumbach abholt und bis zur Festival-Wiese fährt. Den Bus sollte man allerdings so früh wie möglich buchen.