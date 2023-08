Großeinsatz: Vermisster Mann wird im Kissinger Auensee tot geborgen

60 Rettungskräfte suchen am Kissinger Auensee nach einem Vermissten. Auch Hubschrauber und Suchhunde kommen zum Einsatz. Am Abend wird die Leiche des Mannes gefunden.

Von Bill Titze

05.08.2023 | Stand: 12:50 Uhr

"Ich dachte, das wäre eine Übung", erklärt Thomas und schaut über den ruhigen Auensee, auf dem zwei Boote der FeuerwehrKissing und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unterwegs sind. Der Aichacher ist mit seiner Frau Sabine an diesem Morgen an den Ort gekommen, ohne zu wissen, dass sich hier einige Stunden zuvor Schlimmes abgespielt hatte. Ein 67-jähriger Mann war nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 16.25 Uhr untergegangen. Schnell waren Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort - der Mann blieb jedoch verschwunden. Die Suche gestaltete sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Erst am Donnerstagabend gab es die traurige Gewissheit: Der Vermisste ist gestorben, Taucher bargen ihn aus dem Auensee.

