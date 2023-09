"Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 13. September: Fälle, Übertragung und alle Infos

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kehrt am 13. September 2023 mit neuen Fällen zurück. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung der Sendung im TV und Stream.

12.09.2023 | Stand: 13:48 Uhr

Am 13. September 2023 meldet sich "Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit neuen Fällen zurück. Seit mehr als 55 Jahren ist die Kriminal-Sendung nun schon im deutschen TV zu sehen. In jeder neuen Folge wendet sich die Polizei mit echten, bislang ungelösten Kriminalfällen an die Zuschauer. Im Laufe der Zeit wurden so schon viele Hinweise zu den teilweise schon Jahrzehnte zurückliegenden Fällen gesammelt.

Auch die neuen Fälle werden wie immer von Moderator Rudi Cerne präsentiert. Schon seit rund 20 Jahren moderiert Cerne die Show und fungiert als Schnittstelle zwischen den Zuschauern und der Polizei. Außerdem präsentiert er den Zuschauern die Kandidaten für den "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen". Dieser steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums und ehrt einmal im Jahr besondere Zivilcourage.

Was sind die Fälle bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 13. September? Welcher Kandidat für den XY-Preis wird vorgestellt? Die Antwortend halten wir hier für Sie bereit.

Fälle bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 13. September 2023

Auch bei der Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 13. September werden wieder vier Kriminalfälle vorgestellt. Bei allen hofft die Polizei auf Hinweise der Zuschauer.

Diese Fälle sind am 13. September bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit dabei:

Wer kennt diesen Sexualverbrecher?

Die Leiche von der jungen Kindergärtnerin Ramona wird am Tag nach ihrem Besuch in einer Diskothek im Jahr 1986 gefunden. Nur wenige Wochen zuvor war ihr ein Spanner aufgefallen, der sie beobachtete. Doch bevor ihr Vater ihn zur Rede stellen konnte, floh der Mann.

Die Polizei geht davon aus, dass Ramona ihren Mörder kannte. An ihrer Leiche wurde ein Schuhsohlenabdruck sowie Jeansfasern gesichert. Außerdem wurde eine Zigarette einer polnischen Marke am Tatort gefunden. Neben direkten Hinweisen zum Täter sucht die Polizei auch nach Menschen, die noch zu DDR-Zeiten als Mitarbeiter in Laboren an dem Fall beteiligt waren. Für Hinweise, die zur Lösung des Falls führen, wurde eine Belohnung von 2.500 Euro ausgesprochen.

Tarek Dib-Kastner wurde vergiftet!

Tarek Dib-Kastner wurde am 16. November 2022 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zunächst wurde von einem natürlichen Tod ausgegangen und die Leiche für den Transport in den Libanon freigegeben. Doch im Nachhinein sind Hinweise aufgetaucht, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Nach einer eingehenden Untersuchung der Wohnung und der Exhumierung der Leiche steht nun fest: Tarek Dib-Kastner wurde vergiftet!

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Anscheinend soll es kurz vor dem Tod des Opfers zum Streit mit anderen wegen einiger von Dib-KastnersUhren gekommen sein. Die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, beträgt 3.000 Euro.

Wer ist die unbekannte Tote?

Am 8. November 1988 wurde die Leiche einer unbekannten Frau im Spandauer Forst entdeckt. Das Opfer wurde derart gefesselt, dass die Polizei von einem möglichen Seefahrer-Hintergrund des Täters ausgeht. Die Identität der Ermordeten konnte bislang jedoch nicht geklärt werden. Trotz einer Weichteilrekonstruktion des Gesichts, erkannte sie bislang niemand.

Als Identifikationsmerkmal fungiert auch die von der Frau getragene Uhr. Auf der Rückseite sind die mysteriösen Ziffern 22982 eingraviert. Deren Bedeutung konnte die Polizei bislang ebenfalls nicht in Erfahrung bringen. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Opfers führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt.

Wie sind die Opfer ins Visier der Täter geraten?

Mai 2022: In einer ruhigen Nachbarschaft in Kassel fallen einem Anwohner unbekannte Männer auf, die sich dort herumtreiben. Kurze Zeit später werden er und seine Frau nachts überfallen. Die Täter fesseln ihre Opfer und erbeuten Uhren und Schmuck im Wert von 30.000 Euro. Die Polizei bezweifelt, dass es sich hierbei um einen Zufall handelt und sucht nun nach Hinweisen auf die Täter. Gesucht werden Informationen dazu, wer sich zu dieser Zeit in der Gegend aufgehalten hat. Insgesamt sind 2.500 Euro an Belohnungen für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falles beitragen.

Dieser Kandidat wird für den XY-Preis vorgestellt

Der am 13. September vorgestellte Kandidat für den XY-Preis wurde von der Person nominiert, deren Leben er gerettet hat. Es handelt sich um eine dreifache Mutter, die dem nominierten Studenten Dieter Kiselew (23) ihr Leben verdankt.

Dieter hatte einen Streit der Frau mit ihrem Ex-Partner beobachtet, als er auf dem Weg zu einem Freund in Norderstedt war. Plötzlich drückte der Mann seine Ex-Freundin zu Boden und begann, mit einem Messer auf sie einzustechen. Dem zufällig vorbei kommenden Studenten gelang es gerade noch, ihn vom Opfer herunterzuzerren. Dank seinem beherzten Eingreifen konnte das Leben der jungen Mutter gerettet werden. Die Polizei lobte den jungen Mann ebenfalls für sein Vorgehen.

Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im TV und Stream

Traditionell läuft "Aktenzeichen XY... Ungelöst" immer einmal im Monat im ZDF. Die neueste Ausgabe wird am Mittwoch, dem 13. September, ausgestrahlt. Wie üblich ist die Sendung auch diesmal ab 20.15 Uhr zu sehen und dauert etwa 90 Minuten. Neben der Ausstrahlung im TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch eine Übertragung im im Stream auf der Website des ZDFan.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" zusammengefasst:

Was: "Aktenzeichen XY... ungelöst"

"Aktenzeichen XY... ungelöst" Datum: 13. September 2023

13. September 2023 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV: ZDF

ZDF Übertragung im Stream:ZDF

Die Wiederholung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im TV und in der Mediathek

Die neueste Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird gleich mehrmals im TV wiederholt. Die erste Wiederholung wird noch am Abend der Erstausstrahlung auf dem Spartensender ZDFneo gezeigt. In den frühen Morgenstunden wird die Folge dann erneut im ZDF ausgestrahlt. Außerdem kann die Sendung jederzeit und kostenfrei in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das sind die TV-Wiederholungstermine der "Aktenzeichen XY... Ungelöst"-Ausgabe vom 13. September: