Aktenzeichen XY: Schwer bewaffnete Räuber gesucht - alle Fälle im September 2022

Fünf Fälle werden im September 2022 bei "Aktenzeichen XY - ungelöst" vorgestellt - darunter zwei Raubüberfälle. Hier kommen für Sie alle Infos zu den Verbrechen, den Sendeterminen und der Wiederholung.

"Aktenzeichen XY - ungelöst" und Moderator Rudi Cerne sind am 21. September 2022 wieder im ZDF präsent. Die Sendung um 20.15 Uhr bringt diesmal fünf ungelöste Fälle auf den Bildschirm und bittet die Zuschauer um Mithilfe bei der Aufklärung. Wir stellen Ihnen die Straftaten hier im Einzelnen vor und geben Ihnen alle sonstigen Infos zu der Sendung.

"Aktenzeichen XY... ungelöst" am 21. September 2022: Fünf Film-Fälle

KripoDortmund: Erkennt jemand diesen Sexual-Straftäter?

3. November 2016 - Gegen 14 Uhr geht ein neunjähriges Mädchen von der Schule nach Haus, sie füttert und streichelt vorher noch Tiere auf einer Weide. Dabei wird sie von einem fremden Mann unter einem Vorwand kontaktiert und anschließend sexuell angegangen. Der Täter wird allerdings durch die Nähe anderer Kinder von seinem Vorhaben abgebracht. Die Schülerin kann den Mann recht gut beschreiben, so dass der Polizei ein vielversprechendes Phantombild vorliegt. Der Fall hat sich im Bereich der Schweizer Allee in Dortmund-Aplerbeck ereignet.

KripoKöln: Wer sind diese drei schwer bewaffneten Räuber?

23. Dezember 2021 - Am Tag vor Heiligabend tauchen drei vermummte Männer vor einem bekannten Feinkostladen am Großmarkt im Stadtteil Raderberg auf. Zwei von ihnen holen Pistolen und ein Sturmgewehr aus ihren Sporttaschen und gehen in den Laden, während der dritte den Zugang von außen blockiert. Nach wenigen Minuten sind die Räuber mit fast 50.000 Euro auf der Flucht. In der Sendung werden Bilder aus einer Überwachungskamera gezeigt.

PolizeiDresden: Wer ist der Vergewaltiger auf dem Phantombild?

12. August 2021 - Eine 36-jährige zweifache Mutter verbringt ihre Mittagspause im Meißner "Elbe-Center" und macht sich kurz nach 12 Uhr auf den Rückweg. Ein Mann auf dem Parkplatz bittet sie, ihm mit zwei unhandlichen Kisten behilflich zu sein. Er bedroht sie daraufhin mit einem Messer und zerrt sie in sein Auto. Hilflos ist sie ihm ausgeliefert, ohne dass jemand etwas mitbekommt. Später wirft er die in Schockstarre befindliche Frau aus dem Wagen und fährt weg. Auch hier gibt es ein Phantombild.

LKAHamburg: Wo ist Paul Schulz?

9. April 2015 - Nach einem Besuch im Theater radelt Paul Schulz (heute 86) mit seiner Frau nach Haus. Überraschend weicht er von der üblichen Strecke ab und kommt nicht in der Wohnung an. Seine Frau ruft die Polizei, trotz trotz aller Ermittlungen ist der alte Mann seit damals verschwunden - genau wie sein Fahrrad. Spürhunde konnten die Fährte des Vermissten noch von der Straße "Am Karpfenteich" Ecke Josthöhe bis zum Poppenbütteler Weg verfolgen, dann riss sie ab.

KripoBremen: Wer sind diese drei Räuber?

4. Oktober 2021 - Kurz vor Schließung um 0.45 Uhr überfallen drei maskierte junge Männer einen Burger-Imbiss auf der Europaallee im Stadtteil Hemelingen. Einer von ihnen bedroht eine Angestellte mit einem Beil. Die anderen sind mit Pistole und Pfefferspray bewaffnet und überrumpeln die übrige Crew. Der Schichtleiter widersetzt sich trotz Schlägen und Tritten der Aufforderung, den Safe zu öffnen. Mit rund 1000 Euro Beute, die sie teilweise auf dem Parkplatz wieder verlieren, machen sie sich aus dem Staub. Es gibt Bilder von den Tätern und einigen ihrer Gegenstände.

Sonstige Fälle bei der September-Sendung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Außer den beschriebenen fünf Video-Fällen hat das ZDF einen Vermisstenfall und einen im Studio präsentierten Fall angekündigt, zu denen bisher aber noch keine Einzelheiten vorliegen. Außerdem wird über einen offenbar geklärten Mordfall aus dem Jahr 2007 berichtet.

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen": Die letzten beiden Kandidaten

Der Preis ist eine Auszeichnung für Frauen und Männer mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte und kluge Art für den Kampf gegen Kriminalität eingesetzt und dadurch ihren Mitmenschen geholfen haben. Er wird seit 2002 auf Initiative des "XY"-Schöpfers Eduard Zimmermann verliehen und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinenministeriums. Für die aktuelle Ministerin Nancy Faeser sei diese Preisverleihung eine Ehrensache, hat sie gegenüber dem ZDF betont.

Der Sender hat jetzt die letzten beiden Kandidaten für den diesjährigen Preis bekanntgegen. Sie wurden von der KreispolizeibehördeBorken vorgeschlagen.

Timo Plaß (40) aus Coesfeld und Mohammed Rezai (23) aus Ahaus

Timo Plaß wird in seinem Büro durch markerschütterndes Kampfgeschrei auf einen Raubüberfall aufmerksam - ein Juwelier gegenüber ist das Opfer. Er ruft die Polizei an und rennt rüber. Dort hält bereits Mohammed Rezai gemeinsam mit einem andern Mann von außen die Tür zu, doch die bewaffneten Täter bahnen sich einen Weg ins Freie und fliehen in Richtung einer Schule. Mohammad und Timo befürchten Gefahr für die Kinder und greifen ein. Der aus Afghanistan stammende Ex-Boxer Rezai entwaffnet mit bloßen Händen einen der Täter, während Plaß den anderen verfolgt und die von diesem weggeworfene Beute komplett in Sicherheit bringt. Beide Täter werden schließlich von der Polizei gefasst.

Sendetermine von "Aktenzeichen XY… ungelöst"

Einmal im Monat wird "Aktenzeichen XY… ungelöst" ausgestrahlt. Die nächste Sendung läuft am Mittwoch, 21. September 2022, um 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

