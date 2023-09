Albaufstieg auf der A8: Was ist zur Baustelle bekannt?

Der Albaufstieg der A8 zwischen Stuttgart und Ulm soll erneuert werden. Dafür ist ein gigantisches Bauprojekt geplant. Wie steht es um die Baustelle?

21.09.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Stau gehört zum Albaufstieg fast schon dazu: Der geteilte Autobahnabschnitt der A8 zwischen Stuttgart und Ulm, der zweispurig auf die Schwäbische Alb hinauf führt, ist extrem befahren. Laut einer Analyse des Bundes von 2014 liegt die Verkehrsbelastung bei 65.600 Fahrzeugen pro Tag. Kein Wunder, dass bereits seit Jahren über einen Umbau der Strecke nachgedacht wird.

Die Modernisierung des Abschnitts sei "dringend geboten", schreibt die Autobahn GmbH Südwest. Und die soll ganz grundlegend sein. Statt der getrennten Richtungen links und rechts herum am Berg, soll ein neuer Weg direkt durch den Berg führen. Aber wie soll das am Ende aussehen? Wie weit ist das Projekt und wann könnte es fertig sein?

A8: Der bisherige Albaufstieg

Der Albaufstieg der Autobahn A8 ist eines der beeindruckendsten Straßenbauprojekt in Deutschland. Mit dem Bau der Strecke wurde bereits in den 1930er Jahren unter der nationalsozialistischen Regierung begonnen, nach dem Krieg in den 1950er und 1960er Jahren wurde sie erneuert. Straßenplanerisch gilt die Topografie der Schwäbischen Alb als schwierig. Eine vierspurige Strecke am Hang war beim Bau nicht möglich, erklärt die Autobahn GmbH.

Deshalb wurde die Strecke für den Albaufstieg und den Albabstieg in die andere Richtung aufgetrennt. Sie laufen laut Autobahn GmbH über zwölf Kilometer und eine Höhendifferenz von 230 Metern links und rechts am Berg entlang. Die Autobahn ermöglichte eine schnellere Verbindung zwischen Stuttgart und München und trug zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Heute ist der Albaufstieg ein wichtiger Verkehrsweg, der regelmäßig modernisiert wird, um den steigenden Verkehrsbedürfnissen gerecht zu werden.

Baustelle auf A8: Der neue Albaufstieg

Lesen Sie auch

Autobahn Vollsperrung und Stau auf der A8 und A5: Das sind die größten Baustellen im August 2023

Die bislang getrennte Stecke von Auf- und Abstieg soll zusammengeführt werden: Die neue Strecke führt durch zwei dreispurige Tunnel und über zwei Brücken. Statt um den Berg herum, fährt man mittendurch. Die Strecke verkürzt sich so laut der Autobahn GmbH von 12,2 auf 7,6 Kilometer. Die Steigung hinauf auf die Alb halbiert sich. Das nützt vor allem den Lkw, die momentan oft noch an der Steigung scheitern und dann Staus verursachen.

Baustelle am Albaufstieg auf A8: Wie weit sind die Planungen?

"Sobald das Baurecht vorliegt, beginnen die Vorarbeiten", teilt die Autobahn GmbH Südwest mit. Das klingt simpel, doch das ist es nicht. Die Ampel-Regierung hat eine Prioritätenliste mit Autobahnprojekten, die schneller umzusetzen sind. Aber: Der Albaufstieg der A8 fehlt auf dieser Liste. Das Projekt hängt in der Warteschleife. In Stuttgart hat man sogar die Befürchtungen, dass durch die anderen priorisierten Projekte das Geld vom Bund für den Albaufstieg fehlen könnte. "Aus diesem Grund hat die Landesregierung angemessene Ressourcenausstattung gefordert, damit dieses in der Planung weit fortgeschrittene Projekt beschleunigt werden kann", so das Stuttgarter Verkehrsministerium.

Albaufstieg auf A8: Was wird aus der alten Strecke?

Was sind die Pläne für die alte Aufstiegsstrecke nach Abschluss des Projekts? Laut Autobahn GmbH ist geplant, sie als Landesstraße für den Verkehr in beiden Richtungen zu nutzen und sie als alternative Route zu erhalten. Und der Abstieg in Richtung Stuttgart? Der soll in einen Radweg durch die Natur über dem Tal umgewandelt werden.