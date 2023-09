US Open Viertelfinale: Alcaraz gegen Zverev - Übertragung live im TV und Stream

Bei den US Open treffen Alcaraz und Zverev im Viertelfinale aufeinander. Wissenswertes rund um Übertragung im TV und Stream sowie Termin und Uhrzeit gibt es hier.

05.09.2023 | Stand: 14:51 Uhr

Die US Open zählen neben den Australian Open, French Open und Wimbledon zu den vier Grand Slam Turnieren im Tennissport. Dort treten die besten Tennisspieler und Tennisspielerinnen gegeneinander an. Die US Open sind in vollem Gange, denn das Viertelfinale steht bevor. Dort treffen der Spanier Carlos Alcaraz und der Deutsche Alexander Zverev aufeinander. Beide konnten bisher während ihrer laufenden Karriere große Erfolge feiern. Einer ist Olympiasieger, der andere Titelverteidiger.

Nun müssen allerdings einige Fragen geklärt werden: Wann findet die Partie statt, und wo? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es das Viertelfinale im Free-TV zu sehen? Wie ist die Bilanz der beiden Tennisspieler? Auf all diese Fragen finden Sie in diesem Artikel die Antwort.

Alcaraz gegen Zverev bei den US Open: Termin und Uhrzeit des Viertelfinales

Das Duell zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev findet laut Spielplan der US Open am 6. September 2023 in New York statt. Die Uhrzeit wurde allerdings noch nicht festgelegt. Sobald die Zeit bekannt gegeben wird, ergänzen wir die Information an dieser Stelle. Ausgetragen wird die Partie im Arthur Ash Stadion in New York.

Alcaraz vs. Zverev live im TV und Stream: Übertragung des US Open Viertelfinales 2023

Tennisbegeisterte müssen sich in diesem Jahr auf Veränderungen einstellen, was die Übertragung betrifft. Bisher gab es die Übertragung der US Open immer kostenlos auf Eurosportzu sehen, was sich in diesem Jahr allerdings änderte, denn die Rechte wurden nicht verlängert. Stattdessen hat sich nun der Streaming-Anbieter sportdeutschland.tv die Übertragungsrechte gesichert, der auch die Partie zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev zeigen wird. Dazu ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Eine kostenlose Übertragung im Free-TV ist daher ausgeschlossen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Viertelfinale Alcaraz - Zverev zusammengefasst:

Spiel: Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, US Open-Viertelfinale 2023

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, US Open-Viertelfinale 2023 Datum: 6. September 2023

6. September 2023 Uhrzeit: tba

tba Spielort: Arthur Ash Stadion

Arthur Ash Stadion Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Livestream:sportdeutschland.tv

Alcaraz - Zverev im Viertelfinale der US Open: Das ist die Bilanz

Die beiden Spieler zählen zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Welt. Bisher sind sich Carlos Alcaraz und Alexander Zverev fünfmal begegnet. Davon gewann Alcaraz zwei Partien, drei konnte der Deutsche Zverev für sich entscheiden. Das Satzverhältnis beträgt dabei 5:7. Zverev ist Olympiasieger und setzte sich im Achtelfinale der US Open in einem hitzigen Duell gegen Jannik Sinner durch, was ihm körperlich sehr viel abverlangte. Zverev erreichte damit zum dritten Mal die Runde der besten acht beim Grand-Slam-Turnier in New York City. Der Titelverteidiger Alcaraz traf im Achtelfinale auf Matteo Arnaldi und auch er konnte sich gegen seinen Kontrahenten erfolgreich durchsetzen. Alcaraz geht als Favorit und Titelverteidiger ins Match gegen Zverev. Chancenlos ist der Deutsche aber nicht.