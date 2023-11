Arbeitslosengeld 1: Auszahlungstermine 2023 - Wann wird das Geld überwiesen?

In Deutschland sind zahlreiche Menschen von Arbeitslosengeld 1 abhängig. Doch wann landen die Zahlungen 2023 eigentlich auf dem Konto?

23.11.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Arbeitslosengeld 1 (ALG 1) ist, anders als das Bürgergeld, eine Versicherungsleistung in Deutschland , die arbeitslosen Personen finanzielle Unterstützung bietet, wenn sie ihre Arbeitsstelle verlieren. Laut Statista bezogen im Juni 2023 insgesamt 765.897 Menschen in Deutschland Arbeitslosengeld 1. Wir haben für Sie im folgenden Artikel aufgelistet, wann die Auszahlungen des ALG 1 im Jahr 2023 stattfinden.

Übrigens: Wenn Sie Bürgergeld beziehen, könnte – so der Wille der Sozialverbände – bald eine Erhöhung ins Haus stehen. Die Verbände fordern eine Anhebung auf 725 Euro und 100 Euro Ausgleichszahlung. Erstbezieher dürften überrascht sein, denn das Jobcenter übernimmt sogar Kosten, wie einen Stellplatz für ein Auto.

ALG 1: Anspruch, Höhe und Dauer

In Deutschland hat Anspruch auf ALG 1, wer vorher in den 30 Monaten vor der Arbeitslosmeldung mindestens 12 Monate in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt war und während dieser Anstellung Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. ALG 1 kann auch erhalten, wer in den 30 Monaten zuvor zusammengerechnet mindestens 6 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, wobei die meisten Stellen befristet waren.

Die Höhe und Dauer des ALG-1-Bezugs richten sich laut der Bundesagentur für Arbeit nach der vorherigen Beschäftigungsdauer und dem letzten Nettolohn. Es unterscheidet sich damit von der Höhe des Bürgergelds, welches am 1. Januar 2023 HartzIV abgelöst hat.

Lesen Sie auch

Finanzen Bürgergeld nach Studium: Oder gibt es Anspruch auf Arbeitslosengeld 1?

ALG 1 kann in der Regel zwischen 6 und 24 Monaten bezogen werden und beläuft sich auf 60 Prozent des letzten Nettolohns. Der Betrag erhöht sich auf 67 Prozent, falls der ALG-Empfänger oder der Ehe-/Lebenspartner mindestens ein Kind hat.

Unter Umständen wird bei ALG 1 übrigens auch die Miete übernommen.

Arbeitslosengeld 1: Auszahlungstermine 2023

Die Auszahlung erfolgt laut der Bundesagentur für Arbeit immer rückwirkend für den vergangenen Monat, wobei das Geld immer am ersten Tag des Monats überwiesen wird. Weil auf diesen aber immer wieder Feiertage oder Wochenenden fallen, verschieben sich die Termine manchmal leicht nach hinten.

Die Termine für die Auszahlung von ALG 1 in 2023 sind:

Mittwoch, 1. Februar (für Januar 2023)

Mittwoch, 1. März (für Februar 2023)

Montag, 3. April (für März 2023)

Dienstag, 2. Mai (für April 2023)

Donnerstag, 1. Juni (für Mai 2023)

Montag, 3. Juli (für Juni 2023)

Dienstag, 1. August (für Juli 2023)

Freitag, 1. September (für August 2023)

Montag, 2. Oktober (für September 2023)

Mittwoch, 1. November bzw. Donnerstag 2. November da Allerheiligen (für Oktober 2023)

Freitag, 1. Dezember (für November 2023)

Dienstag, 2. Januar 2024 (für Dezember 2023)

Übrigens: Leistungen, wie das Bürgergeld, müssen beantragt werden. Das geht mittlerweile auch online. Möglich ist auch, das Bürgergeld nur für einen Monat zu beantragen. Wer Bürgergeld bezieht, dem steht ein bestimmter Betrag zu.