Diese Länder sind Commonwealth-Mitglieder 2023

Das Commonwealth of Nations stellt eine Art Nachfolger des British Empire dar. Doch was hat es damit auf sich? Ein Überblick über Geschichte, Commonwealth-Mitglieder und Organisation.

13.07.2023 | Stand: 08:20 Uhr

Das Commonwealth of Nations ist auf dem Vermächtnis von Großbritannien als große Seefahrer-Nation aufgebaut. Es handelt sich dabei um einen losen Staatenbund, welcher zum Großteil ehemalige Kolonien von Großbritannien umfasst. Auch das Vereinigte Königreich selbst ist im Commonwealth vertreten.

Commonwealth of Nations: Geschichte und Gründung

Das Commonwealth wurde im Jahr 1931 gegründet. Bis zum Jahr 1947 lautete der Name noch British Commonwealth of Nations, bis der Zusatz "British" gestrichen wurde. Mit oder ohne den Begriff: Das Commonwealth of Nations kann als eine Art Nachfolger des British Empire gesehen werden. Seine Entstehung geht auf den Anfang des 20. Jahrhunderts und die Autonomiebestrebungen der Dominions Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika zurück.

Am 18. November 1926 wurde im Balfour-Bericht festgelegt, dass alle Dominions innerhalb des British Empire die Rolle von autonomen Gesellschaften einnehmen. Die Mitgliedstaaten des Commonwealth sind dabei aber weiter durch ihre Treue zur Krone verbunden. Am 11. Dezember 1931 wurde diese Regelung im Statut von Westminster festgehalten. Die Treue und Verbundenheit zur Krone stellt seitdem die einzige Verbindung zwischen den Mitgliedern dar. Eine Verfassung oder festgelegte Statuten gibt es keine.

Durch die Beitritte von Indien (1947), Sri Lanka (1948, damals als Ceylon) und Pakistan (1949) wuchs das Commonwealth. In der Folge kamen immer mehr ehemalige Kolonien hinzu, welche die Unabhängigkeit von Großbritannien erlangten. Mittlerweile leben mehr als zwei Milliarden Menschen in Commonwealth-Staaten, was in etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht.

Alle Commonwealth-Staaten 2023 in einer Liste

Im Jahr 2023 sind 56 Staaten Mitglied im Commonwealth of Nations. Unterschieden wird bei diesen zwischen den Commonwealth Realms, welche den britischen Monarchen oder die britische Monarchin als Staatsoberhaupt anerkennen, und den sonstigen Mitgliedern. Im Folgenden sind alle Commonwealth-Mitglieder mit der Jahreszahl ihres Eintritts in das Commonwealth aufgelistet.

Commonwealth Realms:

Vereinigtes Königreich (1931)

Kanada (1931)

Australien (1931)

Neuseeland (1931)

Jamaika (1962)

Bahamas (1973)

Grenada (1974)

Papua-Neuguinea (1975)

Salomonen (1978)

Tuvalu (1978)

St. Lucia (1979)

St. Vincent und die Grenadinen (1979)

Antigua und Barbuda (1981)

Belize (1981)

St. Kitts und Nevis (1983)

Sonstige Commonwealth-Mitglieder:

Südafrika (1931) – 1961 ausgetreten, Wiedereintritt 1994

Indien (1947)

Pakistan (1947) – 1972 ausgetreten, Wiedereintritt 1989, Suspendierung von 1999 bis 2004 und 2007 bis 2008

Sri Lanka (1948) – bis 1972 Mitglied als Ceylon

Ghana (1957)

Malaysia (1957)

Nigeria (1960)

Sierra Leone (1961)

Tansania (1961)

Zypern (1961)

Trinidad und Tobago (1962)

Uganda (1962)

Kenia (1963)

Malawi (1964)

Malta (1964)

Sambia (1964)

Gambia (1965) – ausgetreten 2013, Wiedereintritt 2018

Singapur (1965)

Barbados (1966)

Botswana (1966)

Guyana (1966)

Lesotho (1966)

Eswatini (1968) – bis 2018 Mitglied als Swasiland

Mauritius (1968)

Fidschi (1970) – 1986 ausgetreten, Wiedereintritt im Jahr 1997, Suspendierung von 2000 bis 2001 und 2009 bis 2014

Tonga (1970)

Samoa (1970)

Bangladesch (1972)

Seychellen (1976)

Dominica (1978)

Kiribati (1979)

Vanuatu (1980)

Malediven (1982) – ausgetreten 2016, Wiedereintritt 2020

Brunei (1984)

Namibia (1990)

Kamerun (1995)

Mosambik (1995) – nie Teil des britischen Kolonialreichs

Nauru (1999)

Ruanda (2009) – nie Teil des britischen Kolonialreichs

Gabun (2022) – nie Teil des britischen Kolonialreichs

Togo (2022) – nie Teil des britischen Kolonialreichs

Commonwealth of Nations: Oberhaupt, Organisation und Commonwealth Games

Das Oberhaupt des Commonwealth ist der britische Monarch oder die britische Monarchin. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. ist KönigCharles III. das Oberhaupt des Zusammenschlusses. Er ist das fünfte Oberhaupt.

KönigCharles III. (seit 2022)

Queen Elizabeth II. (1952 – 2022)

KönigGeorg VI. (1936 – 1952)

KönigEduard VIII. (1936)

KönigGeorg V. (1931 – 1936)

Die Rolle des Monarchen oder der Monarchin ist beim Commonwealth allerdings eine rein symbolische. Die Staatenverbindung zeichnet sich durch einen generellen Informationsaustausch aus. Jeder Mitgliedsstaat entsendet einen Vertreter in das Commonwealth Office, welches sich in London befindet. Alle vier Jahre findet mit den Commonwealth Games auch ein Sportereignis statt, bei dem sich die Mitgliedstaaten messen. Von Juli bis August 2022 wurden die letzten Commonwealth Games in England ausgetragen.

Das Tagesgeschäft des Commonwealth übernimmt ein Generalsekretär, welcher von den Commonwealth-Mitgliedern gewählt wird. Die Generalsekretäre des Commonwealth:

Name Staat Amtsantritt Ende der Amtszeit Arnold Smith Kanada 1. Juli 1965 30. Juni 1975 Shridath Ramphal Guyana 1. Juli 1975 30. Juni 1990 Emeka Anyaoku Nigeria 1. Juli 1990 31. März 2000 Don McKinnon Neuseeland 1. April 2000 31. März 2008 Kamalesh Sharma Indien 1. April 2008 31. März 2016 Patricia Scotland, Baroness Scotland of Asthal Dominica /

Vereinigtes Königreich 1. April 2016 amtierend

Neben dem Generalsekretär gibt es beim Commonwealth auch noch das Amt eines Vorsitzenden. Dieses nimmt immer der Staatschef eines Landes ein, in dem das nächste Gipfeltreffen des Staatenbundes stattfindet. Das Commonwealth Heads of Government Meeting, oder auch der CHOGM-Gipfel, findet alle zwei Jahre statt. Die Vorsitzende des Commonwealth: