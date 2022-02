Alle Infos zu "The Voice Kids" 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

Im Frühjahr 2022 kommt Staffel 10 von "The Voice Kids". Wir haben hier alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit für Sie.

02.02.2022 | Stand: 19:58 Uhr

Es steht fest: Staffel 10 von "The Voice Kids" kommt Anfang März 2022 ins Fernsehen. Seit 2013 wird die Talent-Show, die eine für Kinder angepasste Version des international bekannten Formats "The Voice" ist, im deutschen Fernsehen gezeigt.

Wann ist der Start der zehnten Staffel von "the Voice Kids"? Und wie liegen die Sendetermine der Show? Wir verraten es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Sendetermine und Sendezeit für Sie zusammengefasst.

Start: Wann ist "The Voice Kids" mit Staffel 10 im TV zu sehen?

Die zehnte Staffel von "The Voice Kids" ist ab Freitag, den 4. März 2022, im TV zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Der Free-TV-Sender Sat.1übernimmt wie gewohnt die Übertragung der Casting-Show.

Sendetermine und Sendezeit von "The Voice Kids" 2022

Wie Sat.1 bekannt gab, ändert sich in diesem Jahr der Sendeplatz des Formats: "The Voice Kids" wird 2022 nicht samstags, sondern immer am Freitagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung hat wie in den vergangenen Jahren zehn Folgen und ist in sechs Blind-Auditions, drei Battles und ein Finale aufgeteilt.

Hier finden Sie einen vorläufigen Überblick über die Sendetermine:

Folge 1: 04. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 2: 11. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 3: 18. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 25. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 01. April 2022 um 20.15 Uhr

Folge 6: 08. April 2022 um 20.15 Uhr

Folge 7: 15. April 2022 um 20.15 Uhr

Folge 8: 22. April 2022 um 20.15 Uhr

Folge 9: 29. April 2022 um 20.15 Uhr

Folge 10: 6. Mai 2022 um 20.15 Uhr

Jury: Das sind die Coaches von "The Voice Kids" 2022

Zur gehören bekannte Geischter. Von der vergangenen Staffel im Jahr 2021 bleiben insgesamt drei Coaches bzw. Coaching-Teams erhalten: Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo von den Fantas werden auch in 2022 die Kids wieder bestmöglich unterstützen. Und noch ein weiteres bekanntes Gesicht, das bisher schon ganze sieben Mal als Coach mit dabei war, ist am Start: Lena Meyer-Landruth.

Die Coaches werden mit den Teams bilden - in der Hoffnung, am Ende einem der Teilnehmer oder einer der Teilnehmerinnen zum Sieg zu verhelfen.

Übertragung und Wiederholung von "The Voice Kids" 2022

Wie läuft die ab? Im Fernsehen laufen die Folgen auf Sat.1. Im Stream ist die Sendung bei Joyn zu sehen, wofür allerdings eine Registrierung nötig ist. Dort gibt es auch ganze Folgen als Wiederholung.

Rückblick auf Staffel 9 von "The Voice Kids"

Im Frühjahr 2021 wurde Staffel 9 von "The Voice Kids" ausgestrahlt. In diesem Jahr gab es einige Neuerungen. So durften beispielsweise erstmals Bands, Chöre, a cappella-Ensembles und HipHop-Gruppen auftreten. Auch der "Fast Pass", mit dem Coaches Kandidaten von den Battles direkt ins Finale schicken können und der "Steal Deal", der es den Jury-Mitgliedern ermöglicht, einen ausgeschiedenen Kandidaten eines anderen Teams zu klauen, waren neu.

Die Coaches in Staffel 9 waren Alvaro Soler, der auch 2022 mit dabei ist, ebenso wie Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo von den Fantas. Die Frauen-Power lieferte Stefanie Kloß von Silbermond. Ihr Team war es letztlich auch, das gewann. Mit "Blinde Passagiere" von "The Voice"-Coach Johannes Oerding sang sich der 15-jährige Berliner Schüler Egon Werler zum Sieg. (AZ)