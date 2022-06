Alle Infos zum Pfingstturnier Wiesbaden 2022: Programm, Teilnehmer, Übertragung, Ergebnisse

Pfingstturnier Wiesbaden 2022: Wir liefern Ihnen alle Infos rund um Programm, Zeitplan, Übertragung im TV und Stream, Ergebnisse, Teilnehmer und Tickets.

02.06.2022 | Stand: 07:22 Uhr

18 teilnehmende Nationen, 59 Athletinnen und Athleten, 145 Pferde: Das PfingstturnierWiesbaden 2022 ist eine wahre Mammut-Veranstaltung des Pferdesports. Nach einer zweijährigen Zwangspause aus den sattsam bekannten Gründen kann das Turnier endlich wieder im Schlosspark stattfinden - vom 3. bis 6. Juni 2022.

Pfingstturnier Wiesbaden 2022: Programm, Termine, Zeitplan

Freitag, 3. Juni - Programm für das Pfingstturnier Wiesbaden

8.30 bis 12.30 Uhr: Teilprüfung Dressur CCI4*-S (Vielseitigkeit)

13 bis 15 Uhr: CDIYH* Dressurprüfung für 5-jährige Pferde

14 bis 15.15 Uhr: Teilprüfung Springen CCI4*-S (Vielseitigkeit)

15.30 bis 17.30 Uhr: CDIYH* Dressurprüfung für 6-jährige Pferde

19.30 bis 23 Uhr: Wiesbadener Pferdenacht

Samstag, 4. Juni - Programm für das Pfingstturnier Wiesbaden

8 bis 9.30 Uhr: Springprüfung CSI1*

8 bis 9.30 Uhr: CDIYH* Dressurprüfung für 7-jährige Pferde

9.30 bis 11 Uhr: Springprüfung CSI1*

10.30 bis 13.30 Uhr: Dressurprüfung CDI4* Grand Prix

11.30 bis 13.15 Uhr: Springprüfung CSI4*

14 bis 16 Uhr: Teilprüfung Gelände CCI4*-S (Vielseitigkeit)

16.30 bis 18.30 Uhr: CDIYH* Dressurprüfung für 5-jährige Pferde (Finalprüfung)

16.45 bis 18.30 Uhr: Springprüfung CSI4*

19 bis 21 Uhr: CDIYH* Dressurprüfung für 6-jährige Pferde (Finalprüfung)

19 bis 20.45 Uhr: Springprüfung CSI4*

Sonntag, 5. Juni - Programm für das Pfingstturnier Wiesbaden

8 bis 10 Uhr: CDIYH* Dressurprüfung für 7-jährige Pferde (Finalprüfung)

8.30 bis 10 Uhr: Springprüfung CSI1*

10 bis 11.30 Uhr: Springprüfung CSI1*

10.30 bis 14 Uhr: Dressurprüfung Klasse S3*, national

12.15 bis 14.15 Uhr: Springprüfung CSI4*

15 bis 16 Uhr: Ride & Drive

16.30 Uhr bis 20 Uhr: Dressurprüfung CDI4* Grand Prix

16.30 bis 18.30 Uhr: Springprüfung CSI4*

21 bis 23 Uhr: Dressurprüfung CDI4* FEI Grand Prix Kür mit Flutlicht

Montag, 6. Juni - Programm für das Pfingstturnier Wiesbaden

8 bis 9.30 Uhr: SpringprüfungCSI* - 2 Phasen

8 bis 11 Uhr: Dressurprüfung Klasse S3*, national, Nachwuchspferde Grand Prix

10.00 bis 11.30 Uhr: SpringprüfungCSI* - 2 Phasen

11.30 bis 14.30 Uhr: Dressurprüfung CDI4* Grand Prix Special

12 bis 13.45 Uhr: Springprüfung CSI4*

14.15 bis 15.15 Uhr: Springprüfung CSI4*

16 bis 18 Uhr: Springprüfung CSI4* mit Stechen

Übertragung im TV und Stream: Wo kann man das Pfingstturnier Wiesbaden 2022 verfolgen?

Sie können oder möchten zu Pfingsten nicht nach Wiesbaden fahren? Schade, aber nicht wirklich ein Problem. Sämtliche Entscheidungen des Turniers können Sie beim Streaming-Anbieter Clipmyhorse.tv live verfolgen. Das auf Pferdesport spezialisierte Portal kostet zwar in der Standard-Version 149,95 Euro im Jahr, es kann aber laut Anbieter 30 Tage kostenlos getestet werden. Falls Ihnen das lineare Fernsehen genügt und Sie sich mit einer Fokussierung zufrieden geben: Der Hessische Rundfunküberträgt am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, von 17 bis 18 Uhr die Entscheidung bei den Springreitern. Kommentator der Sendung ist Carsten Sostmeier.

Pfingstturnier Wiesbaden 2022: Die Ergebnisse

Die Ergebnisse finden Sie auf der offiziellen Website des Turniers, sobald sie vorliegen.

Die Teilnehmer beim Pfingstturnier Wiesbaden 2022

Länderkürzel Land, Reiterin, Reiter AUS Australien CHUGG, Gabrielle BEL Belgien DUNON, Gilles HEMERYCK, Rik HENDRICKX, Dominique VERMEULEN, Thibault BRA Brasilien CARDOSO DE RESENDE ALVES, Bernardo JOHANNPETER, Karina COL Kolumbien RUEDA, Camilo CYP Zypern STAIS, Alexa CZE Tschechien TRETERA, Vladimir DEN Dänemark HENRIKSEN, Christina JOHANSEN, Mathias Nørheden EGY Ägypten ELZOGHBY, Karim ZEYADA, Mohamed Taher FRA Frankreich MONIER, Laura GBR Großbritannien WHITAKER, Donald WHITAKER, Robert GER Deutschland BEERBAUM, Ludger BORCHERT, Max-Hilmar CHRIST, Jens EISENMENGER, Darline GRAVE, Charlotte HELEINE, Horst-Klaus HENSEL, Ulrich HESS, Christian HINNERS, Sophie JUNG, Michael KÖHLBRANDT, Torben LAHMANN, Daniel OFFEL, Katharina OPPERMANN, Jörg POHL, Nicola REDDER, Anncatrin REICHEL, Peter RIESKAMP-GOEDEKING, Tim SCHÄFER, Karl-Georg SCHMID, Maximilian VOGEL, Richard WAWRAUSCHEK, Jens WILL, David WULFF, Lesley IRL Irland ALLEN, Kellie DUFF, Anna DUFFY, Michael G LYNCH, Denis O'CONNOR, Cian WACHMAN, Max WACHMAN, Tom ITA Italien GAUDIANO, Emanuele LAPEYRE, Francesco KSA Saudi-Arabien ALRAJHI, Abdulrahman NED Niederlande MORSINK, Gerben SCHANS, Wout-Jan van der SCHUTTERT, Frank SWE Schweden LINDELÖW, Douglas TUR Türkei BAKTIROGLU, Nur Tuvana USA USA OKEN, Alise PORTER, Lucas TRACY, Veronica

Pfingstturnier Wiesbaden 2022: Wie kommt man an Tickets?

Die Tickets für das Pfingstturnier in Wiesbaden haben je nach Tag und Sitzplatzkategorie unterschiedliche Preise - sie liegen zwischen 34,50 Euro und 55,50 Euro pro Person und Tag. Weitere Informationen zu den Tickets gibt es auf der Website des Pfingstturniers Wiesbaden.

Mit der Flanierkarte kann man das Gelände, die Weiße und die Bunte Stadt sowie die Vorbereitungsplätze erkunden, durch die Verkaufsstände bummeln und hat gleichzeitig Zugang zu allen Disziplinen.

Die Tribünenkarte an Dressur-Viereck und Spring-Parcours bietet darüber hinaus den Komfort eines Sitzplatzes. Wer möchte, kann zu seiner Tribünenkarte per Upgrade auch einen der luxuriösen Plätze in der neuen "1949-Lounge" dazubuchen.

Bereits erworbene Tickets für das Jahr 2020 und 2021 behalten für 2022 ihre Gültigkeit - man braucht nichts weiter zu unternehmen.

Der Onlinekauf mit Nutzung des mobilen Tickets ist auch direkt vor Betreten des Turniergeländes möglich - Sie müssen sich nicht extra an der Kasse anstellen. Natürlich können sie Ihr Print@home-Ticket auch vorher zu Haus ausdrucken. Zum digitalen Ticket-Verkauf geht es hier.

Falls Sie Ihre Karten nicht online kaufen können oder wollen, steht Ihnen die Tageskasse am Westflügel des Biebricher Schlosses auf der Rheinseite zur Verfügung. Die Kasse wurde coronabedingt deutlich verkleinert. Nutzen Sie bitte vorzugsweise die bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten.

Öffnungszeiten Hauptkasse: