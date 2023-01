"Andor", Staffel 2: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

"Andor" bekommt eine 2. Staffel. Was ist zu Start, Handlung und Besetzung des "Star Wars"-Spinoffs bekannt? Bleiben Sie bei uns, hier erfahren Sie es.

Ende November 2022 lief die letzte Folge der Staffel 1 von "Andor", und schon überschlagen sich die einschlägigen Medien mit spekulativen Details zu einer Fortsetzung. Gesichert scheint immerhin: sie kommt. Bereits im Mai 2022 haben Disney und Lucasfilm sich nach übereinstimmender Aussage mehrerer Quellen dazu entschlossen, Staffel 2 anzugehen. "Andor" dient übrigens als Prequel zu "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), das seinerseits als Prequel zu “Star Wars: A New Hope” (2017) fungiert. Und der Rest? Wir werden versuchen, den Knäuel aus Dichtung und Wahrheit für Sie ein wenig aufzudröseln.

Wann ist der Start von "Andor", Staffel 2?

Die Veröffentlichung wird wohl länger auf sich warten lassen, als selbst Pessimisten vorhersehen. "Sicher nicht vor 2024", meint Showrunner Tony Gilroy laut thewrap.com ahnungsvoll. "Dies ist das längste Ding, an dem ich jemals beteiligt war - wo auch immer." Gleichzeitig hat er durchblicken lassen, dass Nr. 2 auch die finale Staffel von "Andor" sein dürfte, die dann als Übergang zu "Rogue One" dienen soll.

"Andor" - So könnte die Handlung in Staffel 2 weitergehen

In der Serie „Andor" wird die Star Wars-Galaxie aus einer ungewohnten Perspektive erforscht. Sie legt den Fokus auf Cassian Andors Reise, bei der er sich zum ersten Mal seiner Fähigkeiten und deren Wirkmacht bewusst wird. Die Rebellion gegen das Imperium verfestigt sich und bindet Menschen wie auch Planeten ein. Wir erleben eine Zeit voller Gefahren, Intrigen und Täuschungen, in der Cassian sich zum Rebellen-Helden entwickelt.

Wird Staffel 2 nun direkt an die Nr. 1 andocken? Auch hierzu ist schon einiges durchgesickert - es gibt offensichtlich bereits konkrete Pläne und sogar vorläufige Drehbücher. Showrunner Gilroy hat beispielsweise die Zeitepoche angedeutet, in der die neuen Episoden sich abspielen werden. Dem Magazin Collider sagte er laut pcgames.de: "Es wird ein Jahr nach den Ereignissen ansetzen, die ihr gerade gesehen habt. In der Zwischenzeit sind sehr viele Dinge geschehen. (...) Während dieser Lücke wird keiner sterben. (..) Aber nein, wenn sie in der Serie gelebt haben, werden sie auch weiterhin am Leben sein." Das alles deutet auf einen Zeitsprung von einem Jahr hin. Zu der für viele Fans wichtigen Frage übrigens, ob der beliebte Android K-250 in den neuen Staffel zu sehen sein wird, wollte Tony Gilroy sich nicht äußern.

Cast: Mit welcher Besetzung ist bei Staffel 2 von "Andor" zu rechnen?

Da wir inzwischen aus berufenem Munde vernommen haben, dass in dem einen Jahr zwischen den beiden Staffeln niemand stirbt, werden wir vermutlich auch die meisten Figuren aus Saison 1 und ihre Darsteller bei guter Gesundheit wiedersehen:

Diego Luna als Cassian Andor

Genevieve O'Reilly als Mon Mothma

Anton Valensi als Den

Robert Emms als Supervisor Lonni Jung

Nick Moss als Lieutenant Keysax

Denise Gough als Supervisor Dedra Meero

Wilf Scolding als Captain Vanis

Tigo (Wilf Scolding als Tigo

Marc Hockley als Gefangener

Max E. McCabe als Gefangener

Charlie Parker-Swift als Lieutenant Doran

Tom McCarthy als Docker

Dominic Westerhill als Mudtrooper

Forest Whitaker als Saw Gerrera

Ben Mendelsohn als Director Orson Krennic

Michael Odin Cartweight als Mudtrooper

Bleibt nach wie vor die brennende Frage, ob Alan Tudyk als Android K-2SO aus "Rogue One" diesmal endlich mal zum Zug kommt, wie seine Fans das so sehnlichst wünschen. Die Antwort steht bereits weiter oben: Wir wissen es nicht.

Gibt es einen Trailer zu "Andor"?

Ja, aber aus naheliegenden Gründen nur für Staffel 1. Hier kommt er:

