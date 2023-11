Fall Jurca: Ermittler stoßen auf Video vom Morgen der Auseinandersetzung

Die Ermittlungen zur Auseinandersetzung, bei der der Augsburger AfD-Politiker Jurca verletzt wurde, schreiten voran. Was ein rechtsmedizinisches Gutachten ergab.

30.11.2023 | Stand: 08:18 Uhr

Für Andreas Jurca ist die neue Wirkungsstätte gewissermaßen auch die alte. Bis zu einem Zerwürfnis 2019 war er persönlicher Mitarbeiter des Augsburger AfD-Landtagsabgeordneten Markus Bayerbach, danach arbeitete er in der Fraktion. Nun ist er in neuer Funktion ins Maximilianeum zurückgekehrt, als gewählter Abgeordneter. Jurca ist Mitglied im Haushaltsausschuss, verbreitet munter Bilder von sich und AfD-Kollegen – darunter eines mit Daniel Halemba , der kurz vor der ersten Landtagssitzung wegen möglicher Volksverhetzung festgenommen worden war. Und während so in München ein neues politisches Kapitel begonnen hat, läuft in Augsburg die Aufarbeitung eines strafrechtlichen Vorfalls weiter, in dessen Zentrum ebenfalls Jurca steht: die Auseinandersetzung , bei der der 36-Jährige im August verletzt wurde. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu dem Fall.

