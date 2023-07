Anne Will in der Sommerpause 2023: Wann kehrt die Talkshow zurück?

Anne Will geht 2023 in ihre letzte Sommerpause, zum Ende des Jahres hört sie auf. Wir haben alle Infos über die Sommerpause 2023 und das Ende der Talkshow.

28.06.2023 | Stand: 10:50 Uhr

Fans von Talkshows müssen allmählich ohne wöchentliche Diskussionen rund um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auskommen. Im Juni und Juli gehen die Sommerpausen der Talkshows von ARD und ZDF los. " Markus Lanz", "Hart aber Fair", "Maischberger" & Co nehmen sich wieder eine Auszeit vom TV. Auch "Anne Will" geht in die Sommerpause 2023, für sie wird es im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen die letzte Sommerpause ihrer Polit-Talkshow sein. Am Ende des Jahres 2023 endet ihre Sendung.

Wir haben alle wichtigen Informationen über die letzte Sommerpause der TalkshowAnne Will, das Ende ihrer Sendung in der ARD und die Frage, ob es bereits Neuigkeiten zu ihrer Nachfolge gibt.

"Anne Will": Wie lange geht die Sommerpause 2023?

Die Polit-Talkshow läuft wöchentlich - immer sonntags im Ersten. Bei "Anne Will" werden die aktuellsten Themen aus Politik und Gesellschaft diskutiert, dafür werden Politiker und Experten eingeladen.

Die Sendung läuft im Sommer 2023 bis Sonntag, den 9. Juli. Ab dann geht es für die gleichnamige Moderatorin für etwas mehr als zwei Monate in die Sommerpause.

Wann kehrt die Talkshow "Anne Will" zurück?

Lesen Sie auch

ARD Wird Caren Miosga die neue Anne Will?

Für Anne Will und ihr Produktionsteam geht es vom 9. Juli bis Mitte September in die Sommerpause. Ab dem 10. September kehrt die Talkshow wieder jeden Sonntagabend ins Fernsehen zurück. Allerdings nur für wenige Monate, da Anne Will Ende des Jahres 2023 ihre Talkshow in der ARD abgibt.

"Anne Will": Das Ende der Talkshow

ARD-Moderatorin Anne Will wird zum Ende 2023 ein letztes Mal durch ihre erfolgreiche und langjährige Talkshow führen. Somit endet nach 16 Jahren ein Stück deutsche TV-Geschichte.

Bereits am Anfang des Jahres 2023 gab Anne Will das Ende ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow bekannt und äußerte sich folgendermaßen: "Im Dezember 2023 endet mein bisheriger Vertrag mit dem NDR - und ich möchte ihn nicht verlängern. Dann liegen 16 Jahre Polittalk hinter mir, 12 davon auf dem legendären Sonntagabend. Für das Vertrauen und den Erfolg bin ich unendlich dankbar. Aber 2024 ist Zeit für was Neues!" Dies gab sie in Absprache mit der ARD und dem NDR auf Twitter bekannt:

Also geht Anne Will nicht in den Ruhestand, sondern schließt nur eine Vertragsverlängerung ihrer Show zugunsten neuer Unternehmungen aus. Sie befindet sich bereits mit dem NDR in Gesprächen bezüglich neuer TV-Projekte. Wann und wie es für Will weitergeht, steht bislang noch nicht fest.

Seit dem Start der Sendung im Jahr 2007 waren die letzten beiden Jahre die erfolgreichsten in der Geschichte von "Anne Will". Im Jahr 2022 verzeichnete die politische Talkshow am Sonntagabend im Ersten durchschnittlich über 3,5 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15 Prozent entspricht.

"Anne Will": Wer tritt ihre Nachfolge an?

Die Frage nach einer möglichen Nachfolge für das Sonntagabend-Format im Ersten war lange zeit spannend. Die ARD und der NDR sind nach eigenen Angaben länger in Gesprächen gewesen. Immerhin handelt es sich um einen attraktiven und bislang quotenstarken Sendeplatz, direkt im Anschluss an den wöchentlichen "Tatort". Dies sei laut ARD-Programmdirektorin Christine Strobl "der Königsplatz der politischen Talks".

Es gab mehrere Spekulationen um die Nachfolge. Doch seit Ende Juni steht die Entscheidung fest: Es wird die 54-jährige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga. Sie übernimmt den Job als Moderatorin einer neuen Sonntagabend-Talkshow, welche wohl ab Januar 2024 starten soll.

Caren Miosga hat schon einmal Anne Will als Moderatorin abgelöst. Im Jahr 2007 übernahm sie die Position bei den Tagesthemen im Ersten, als Anne Will ihre gleichnamige Sendung startete. Nun tritt Miosga also ein weiteres Mal die Nachfolge von Anne Will an.