Apple's Halloween-Spektakel "Scary Fast": Neue Macs, M3-Chips und mehr

Von neuen iMacs bis zu möglichen Updates für das MacBook Pro: Wir fassen die heißesten Gerüchte und Erwartungen zum Apple Event am 31. Oktober zusammen.

25.10.2023 | Stand: 16:57 Uhr

Am 31. Oktober 2023 wird Apple ein weiteres Produkt-Event abhalten. Unter dem Motto "Scary fast" (zu deutsch: "unheimlich schnell") lädt der Tech-Gigant zu einer Veranstaltung ein, die bereits jetzt für viel Aufsehen und Spekulation sorgt. Laut der offiziellen Apple-Website wird das Event komplett virtuell sein. Doch was können wir von diesem Event erwarten? Und warum hat Apple gerade den Halloween-Tag für diese Veranstaltung ausgewählt?

Übrigens: "Scary Fast" folgt auf das Event "Wonderlust", welches Apple im September abgehalten hat. Damals wurden wichtige Neuerungen zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro und zur Apple Watch 9 vorgestellt. Wir haben zum damaligen Event einen Ticker angelegt, aber auch den "Wonderlust"-Stream können Sie sich noch einmal anschauen.

Apple Event "Scary Fast" am 31. Oktober: Apples berühmte Herbst-Events

Apple-Events im Oktober haben eine lange Tradition und sind oft der Schauplatz für die Einführung neuer Macs und anderer Hardware . Wie das Magazin Macwelt berichtet, wird auch dieses Mal erwartet, dass Apple neue Macs vorstellen wird, insbesondere solche mit den lang erwarteten M3-Prozessoren. Das Event ist insofern ungewöhnlich, als es komplett virtuell abgehalten wird und im Apple Park kein persönlicher Teil stattfindet. Dies hat es seit dem Höhepunkt der Covid-Pandemie nicht mehr gegeben.

Ein weiteres interessantes Detail ist die Uhrzeit des Events . Normalerweise finden Apple-Veranstaltungen um 10 Uhr morgens pazifischer Zeit statt. Dieses Mal jedoch ist die Veranstaltung für 17 Uhr Ortszeit angesetzt, was für uns in Mitteleuropa 1 Uhr nachts am 31. Oktober bedeutet. Dies passt zum Rahmen von Halloween und dem Motto "Scary Fast".

Event am 31. Oktober: Diese Produkte könnte Apple vorstellen

Eines der am meisten erwarteten Produkte, die Apple möglicherweise am 31. Oktober vorstellen wird, ist ein Update für den iMac , insbesondere das 24-Zoll-Modell. Der aktuelle iMac wurde im April 2021 vorgestellt und ist der letzte Mac der aktuellen Generation mit dem M1-Chip. Experten sehen ein Hardware-Update hier als überfällig an. Die Spekulationen über den M3-Chipsatz sind ebenfalls hoch. Wie Macwelt berichtet, wird erwartet, dass die wichtigste Änderung bei all diesen Macs die Prozessoren der M3-Serie sein werden. Dies könnte eine bedeutende Leistungssteigerung für die iMac-Reihe bedeuten.

Neben den iMacs könnte Apple auch Aktualisierungen für das MacBook Pro und das MacBook Air ankündigen. Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass kein neues MacBook Air zu erwarten ist, aber Aktualisierungen der 13-Zoll-, 14-Zoll- und 16-Zoll-großen MacBook Pros sind wahrscheinlich. Die M3-Chips könnten auch hier eine Rolle spielen, insbesondere ihre möglichen Varianten wie M3 Pro und M3 Max. Diese könnten eine erhebliche Leistungssteigerung für die MacBook-Reihe bedeuten und die Geräte für professionelle Anwendungen noch attraktiver machen.

Abseits der Macs und MacBooks gibt es auch Gerüchte über andere mögliche Hardware-Upgrades oder -Einführungen. Möglicherweise warten Neuerungen zu Carplay 2.0, die Apple bereits zur WWDC 2022 angekündigt hatte.

Apple-Event "Scary Fast" - Hier können Sie es verfolgen

Das Apple Event am 31. Oktober 2023 wird, wie bereits erwähnt, komplett virtuell stattfinden. Die Veranstaltung ist für 17 Uhr pazifische Zeit angesetzt, was für uns in Mitteleuropa eine eher ungewöhnliche Zeit von 1 Uhr nachts am 31. Oktober bedeutet.

Für alle, die das Event live verfolgen möchten, gibt es gute Nachrichten. Der Stream beginnt pünktlich um 1 Uhr MEZ und kann auf verschiedenen Plattformen angesehen werden. Laut der offiziellen Apple-Website wird der Livestream auf der Website von Apple selbst verfügbar sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Stream auch auf YouTube und in der Apple-TV-App verfügbar sein wird, sodass die Zuschauer mehrere Möglichkeiten haben, das Event zu verfolgen.

Übrigens: Apple ist nicht nur für seine iPhones bekannt. Auch auf dem Markt für Virtual-Reality will der Techgigant aus Cupertino nun einsteigen und plant mit der Reality Pro die Veröffentlichung einer VR-Brille. Wer nun auf den Geschmack von Apple-Produkten gekommen ist, sollte sich einmal damit befassen, wie man sich eine Apple-ID erstellt - die ist für die Nutzung der Produkte nämlich zwangszweise erforderlich.