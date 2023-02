Apple-ID erstellen? So funktioniert es - mehrere Arten möglich

Wer in vollem Umfang die Apple-Welt betreten möchte, kommt nicht um das Erstellen einer ID rum. Wir erklären, was es damit auf sich hat und wie es funktioniert.

02.02.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Wer das Apple-Universum betritt und sich ein entsprechendes Produkt zulegt, wird mit dem Erstellen einer Apple-ID konfrontiert. Das ist zwar nicht zwingend notwendig - jedoch wichtig, wenn auf einem Device nicht nur die wesentlichen Dienste zur Verfügung stehen sollen. Wir erklären, was es damit auf sich hat, wofür man bei Apple eine ID braucht und wie sie relativ einfach erstellt wird.

Wofür benötigt man die Apple-ID?

Eine Apple-ID ist der Zugangsschlüssel für verschiedene Dienste des amerikanischen Technologiekonzerns. Dazu gehören beispielsweise der App Store, iMessage, der Streamingdienst Apple Music oder auch die Speicherplattform iCloud. Die persönliche Kennung ist mit einem Kundenkonto verknüpft und von Bedeutung, wenn man diverse Dinge machen möchte: Dazu gehören das Herunterladen neuer Apps, Filme oder Musik via iTunes oder auch wenn man Apple-Endgeräte untereinander synchronisieren möchte.

Kann man iOS-Devices ohne Apple-ID nutzen?

Zwar können iPhone, iPad oder MacBook auch ohne Apple-ID genutzt werden - dazu wird beim Einrichten auf "Überspringen" geklickt -, jedoch kann das Apple-Gerät dann nur eingeschränkt genutzt werden und eine Reihe von Möglichkeiten fehlen. Vorinstallierte Programme wie der Taschenrechner, der Kalender oder die Uhr lassen sich verwenden, Fotos können gemacht werden und man kann sogar telefonieren. Anwendungen im Apple-Store können hingegen nicht heruntergeladen werden.

Mit welchen Methoden lässt sich eine Apple-ID erstellen?

Die Apple-ID besteht in der Regel aus der Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort, das man für die Anmeldung bei Apple sowie der Daten hinsichtlich Kontakt, Zahlung und Sicherheit benutzt. Auf diesen Wegen lässt sich eine Apple-ID erstellen:

Per iPhone, iPad (iPod touch) oder einem Mac.

Auf jedem beliebigen PC per Browser.

Von einem weiteren System wie Google Android.

Wie hängen Apple-ID und iCloud zusammen?

Die iCloud von Apple kann nur genutzt werden, wenn eine Apple-ID vorhanden ist. Die ist der "Generalschlüssel", mit dem auf iCloud und andere Apple-Angebote zugegriffen werden kann. So benötigt es auch eine Apple-ID, damit man auf alle Fotos, Videos und andere Dateien zugreifen kann, die in dem virtuellen Ablegeplatz lagern.

Apple-ID erstellen auf iPhone oder iPad

Die wohl gängigste Methode, eine Apple-ID zu erstellen: Man hat sich ein Apple-Gerät gekauft und wird beim Einrichten aufgefordert, die ID einzugeben. Ist noch keine vorhanden, funktioniert das Erstellen folgendermaßen:

Auf "Gratis Apple-ID erstellen" klicken, Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum eingeben.

Im nächsten Schritt wird eine E-Mail-Adresse angefordert, die man für die Apple-ID verwenden möchte. Hierbei kann es sich um eine bereits verwendete handeln - oder aber man legt bei Apple direkt eine neue E-Mail-Adresse an.

Für den letzteren Fall wird im Anmeldeformular "keine E-Mail vorhanden" gewählt, danach "E-Mail-Adresse von iCloud erhalten" klicken. Nun kann selbst eine beliebige Adresse eingegeben werden, während die Endung (@icloud.com) vorgegeben ist.

Nach einer Bestätigung wird ein Passwort angelegt, das den Sicherheitsanforderungen entspricht.

Nun wird die Telefonnummer zur Bestätigung benötigt, anschließend wird ein Code zugesendet, den man eingeben muss.

Damit ist erfolgreich die Apple-ID erstellt und der Installationsprozess kann fortgesetzt werden.

Wahlweise kann eine Apple-ID auch später erstellt werden, nachdem das Einrichten des Geräts vollzogen ist. Das funktioniert, indem man im App Store rechts oben auf die Anmeldetaste klickt und dann auf "Neue Apple-ID erstellen". Es folgt der erwähnte Anmeldeprozess, bis auf einen Unterschied: Kreditkarten- und Rechnungsdaten werden abgefragt, für späteres Shopping oder dem Kauf von Apps. Als Option steht auch "Keine" zur Auswahl.

Apple-ID per Windows, Android oder Smart-TV erstellen

Per Browser lässt sich von jedem beliebigen Gerät - also auch einem Windows-Computer oder Android-Smartphone - online eine Apple-ID erstellen. Dafür geht man auf die Website Appleid.apple.com/account. Dort kann der Anmeldeprozess per Formular erledigt werden und zügig ist eine Apple-ID erstellt. Nach der Bestätigung per Telefon oder Textnachricht wurde die Apple-ID erstellt und das Apple-Universum steht zur Verfügung. Je nach Betriebssoftware ist die genannte Website allerdings nicht erreichbar - dann kann die Apple-ID auch über Apple iTunes erzeugt werden (beispielsweise mit einem Google-Android-Gerät). Dafür wird rechts oben auf das Symbol "Einkaufstasche" geklickt, es öffnet sich ein Menü und dort kann unter "Account" eine neue Apple-ID erstellt werden. (wah)

