iPhone zurücksetzen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Daten auf dem iPhone mit und ohne Code sicher löschen und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Hier erfahren Sie, wie es funktioniert.

24.03.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Wenn das eigene iPhone verkauft oder verschenkt werden soll, oder aber auch wenn das Betriebssystem IOS streikt, ist es ratsam, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, ein sogenannter "Hard Reset". Wie es funktioniert, was Sie vorher tun sollten und wie es auch ohne Code hinhaut, erfahren Sie in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Artikel.

iCloud-Backup: Daten vorher sichern

Zuallererst sollten Sie Ihre Daten auf dem iPhoneüber iCloud-Backup sichern, dazu rät mitunter der Apple-Support. Und so funktioniert ein Backup auf dem iPhone:

Öffnen Sie zunächst die "Einstellungen" ihres Geräts

Tippen Sie dann auf Ihren Namen, iCloud und iCloud-Backup

Nun aktivieren Sie die Option "iCloud Backup"

Zuletzt tippen Sie auf "Backup jetzt erstellen"

Bevor es weitergeht: Von iCloud abmelden

Bevor es mit dem Zurücksetzen weitergehen soll, ist es wichtig, dass Sie das Gerät wieder von der iCloud abmelden. Und so geht es Schritt-für-Schritt:

Öffnen Sie erneut die "Einstellungen" ihres Geräts

Wieder führt der Weg über Ihren Namen, "iCloud" und "iCloud-Backup"

Nun wählen Sie ganz unten "Abmelden"

Sofern die Funktion "Mein iPhone/iPad suchen" aktiv ist, geben Sie das Passwort für Ihre Apple-ID ein und tippen auf "Deaktivieren"

Abschließend tippen Sie auf "Abmelden"

iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Haben Sie die ersten beiden Schritte hinter sich gebracht, lässt sich Ihr iPhone problemlos auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Um das Gerät in den Zustand seiner Werkseinstellungen zurückzusetzen und sämtliche Daten zu entfernen, gehen Sie nun wie folgt vor:

Erneut die "Einstellungen" öffnen

In das Menü "Allgemein" klicken

Scrollen Sie nun nach unten und wählen Sie die Option "iPhoneübertrage/zurücksetzen"

Weiter auf dem Button "Alle Inhalte & Einstellungen löschen"

Bestätigen mit "Fortfahren"

Nun geben Sie ihr Passwort ein. Mit einem Tipp auf "iPhone löschen" wird das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt

Nach einem automatischen Neustart ist Ihr iPhone nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt

Sämtliche private Daten, beispielsweise gespeicherte Netzwerkeinstellungen, das Layout des Home-Bildschirms, das Tastaturwörterbuch oder die Standorteinstellungen, aber auch die für Apple Pay hinterlegten Karten, sind nun vom Gerät entfernt.

iPhone ohne Code über iTunes zurücksetzen

Falls das Passwort, beziehungsweise der Sperrbildschirm-Code für das iPhone verloren gegangen sein sollte, gibt es eine einfache Möglichkeit, das Gerät trotzdem auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, sie läuft beispielsweise über die Anwendung von Apples iTunes, wie die Plattform Macwelt berichtet. Voraussetzung dafür ist, dass das iPhone schon einmal mit iTunes synchronisiert wurde. Über iTunes können Sie dann Ihr Gerät wie folgt zurücksetzen:

Schließen Sie Ihr iPhone mit einem USB-Kabel an einen Computer an

Öffnen Sie iTunes

Klicken Sie links im Menü auf "Zusammenfassung"

Nun navigieren sie den Cursor zu "iPhone wiederherstellen"

Abfrage zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit "Wiederherstellen" bestätigen

Anschließend müssen Sie nur noch warten, bis der Reset abgeschlossen ist

