iPhone 15, Apple Watch 9 und Co. - Das erwartet Apple-Fans beim "Wonderlust"-Event

In wenigen Tagen steht die jährliche Keynote an, bei der Apple das neue iPhone 15-Lineup präsentieren wird. Worauf Nutzer sich freuen können und welche Produkte wir wohl eher nicht zu sehen bekommen.

05.09.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Apple lädt im September zu seiner jährlichen Keynote unter dem verheißungsvollen Namen "Wonderlust" ein. Wie bei jedem Event des Tech-Riesen wird auch diesmal wieder mit Spannung erwartet, welche Innovationen und Überraschungen das Unternehmen aus Cupertino für seine Fans und Nutzer bereithält. Während die Vorstellung des iPhone 15 als gesetzt gilt, erfahren Sie hier, was Apple außerdem für das Event geplant haben könnte.

Wann ist die Apple Keynote 2023?

Jedes Jahr lädt Apple Brancheninsider und Journalisten aus aller Welt zu seinem Herbst-Event ein, bei dem das US-Unternehmen seine neuesten Produkte aber auch Neuerungen der Betriebssysteme, wie iOS, vorstellt. Das Event bzw. die Keynote 2023 mit dem Titel "Wonderlust" hat Apple für den 12. September, einen Dienstag, angekündigt. Lange war laut mehrerer übereinstimmender Medienberichte der 13. September als Datum gehandelt worden, dies bestätigte sich allerdings nicht.

Wie auf der Apple-Website zu lesen ist, wird das Event in Kalifornien um 10 Uhr starten und dann live aus dem Apple Park im Silicon Valley gestreamt werden. Bei uns in Deutschland ist es zu dieser Zeit 19 Uhr. Erfahrungsgemäß dürfte das Event wie in den vergangenen Jahren auch zwischen einer und zwei Stunden dauern. Verfolgen können Sie die Keynote am Dienstagabend auf der offiziellen Apple-Website sowie in der Apple TV-App.

iPhone 15 Pro und mehr: Welche Produkte werden bei "Wonderlust" vorgestellt?

Der Fokus des Herbstevents dürfte klar gesetzt sein, denn wie jedes Jahr wird das US-Unternehmen seine neueste iPhone-Generation vorstellen. Das Line-Up der 15. iPhone-Generation soll offenbar wie in den vergangenen Jahren auch zur Keynote aus vier Modellen bestehen, also dem iPhone 15, dem iPhone 15 Plus, dem iPhone 15 Pro, dem iPhone 15 Pro Max.

Um die neue iPhone 15-Reihe ranken sich bislang schon zahlreiche Gerüchte. So wird vermutet, dass Apple bei den neuen Modell erstmals einen USB-C-Anschluss verbaut und damit der EU-Vorgabe für das Jahr 2024 zuvorkommt. Zudem könnte Apple den SIM-Kartenslot für den europäischen Markt komplett streichen und seine Smartphones nur noch mit elektronischer SIM verwenden lassen. Eine mögliche Änderung an den Seitentasten scheint allerdings verworfen worden zu sein und auch eine spätere Auslieferung der iPhone 15-Modelle stand im Raum. Außerdem glauben Analysten, dass gerade die Pro-Modelle einen Preissprung vollziehen könnten, weil das Gehäuse der Geräte aus Titan und ein Kamerasystem mit Periskop-Funktion verbaut sein soll. Das Datum für die Vorbestellung wird für den 15. September angegeben und spekuliert wird, dass das iPhone 15 am 22. September auf den Markt kommen soll.

Wie immer gibt sich Apple mit Produktionformationen vor der Veröffentlichung des neuen iPhones schmallippig, so dass sich all diese Informationen erst bestätigen oder widerlegt werden, wenn das Event am 12. September zu Ende ist. Doch welche Produkte und Neuerungen könnten Nutzer beim "Wonderlust"-Event außerdem erwarten?

Apple Watch und Co: Diese Produkte könnten auch beim Apple-Event vorgestellt werden

Als recht wahrscheinlich gilt auch, dass Fans und Tech-Interessierte am 12. September außerdem einen Blick auf die neue Apple Watch 9 erhaschen können. Die neuen Watch-Modelle werden nämlich traditionell immer mit den iPhone-Modellen im Herbst vorgestellt. Im Netz gibt es zahlreiche Diskussionen, ob die Apple Watch Ultra zudem einen Neuauflage in einem dunkleren Design erfährt.

Zu den anderen Produkten ist die Informationslage wie gewohnt dünn, egal ob es sich dabei um neue Air Pods Max, iPads oder den Mac handelt. Die Experten von Macrumors gehen allerdings nicht davon aus, dass die neuen Macs, die mit dem nächsten M3-Chip ausgestattet werden sollen, Teil der September-Keynote sind. Es wird eher vermutet, dass die Macs im Oktober vorgestellt werden könnten und sogar noch später die neuen MacBook Pro-Modelle folgen.

Auch bei den iPads herrscht derzeit noch Unklarheit. Ein neues iPad Air befindet sich wohl momentan in der Entwicklung, einen Zeitplan für die Veröffentlichung gibt es allerdings noch nicht. Ähnlich soll es sich mit einem neuen Einsteiger-iPad verhalten.

Das Apple-Headset Vision-Pro wurde hingegen schon im Sommer bei der WWDC vorgestellt und soll bereits Anfang 2024 in den Verkauf gehen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Apple den Fokus beim Herbstevent erneut auf sein Headset legen wird.

Übrigens: Wenn Sie ein iPhone besitzen, sollten Sie darauf achten, regelmäßig Backups zu erstellen. So vermeiden Sie, dass Ihre Daten bei Verlust oder Diebstahl verloren gehen. Manchmal kann es zudem hilfreich sein, das iPhone zurückzusetzen.