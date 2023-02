Hier sehen Sie Sonntag den Slalom der Herren live

Bei der Ski-Alpin WM 2023 findet heute, 19.2.23, der Slalom der Männer statt. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Rennen live im Free-TV und Stream.

17.02.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Die Ski-Alpin Weltmeisterschafft findet 2023 in Frankreich statt - genauer genommen in Courchevel und Méribel im Südosten des Landes. Hier liegt das Skigebiet Trois Vallées. Die drei Täler bilden mit rund 600 Pistenkilometern und 159 Liften das größte Skigebiet in ganz Frankreich. Seit dem 6. Februar werden hier die WM-Wettkämpfe in den verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Die Weltmeisterschaft geht heute mit dem Slalom der Männer zuende.

Männer-Slalom bei der Ski-Alpin WM 2023: Termin und Uhrzeit

Das Rennen ist für den 19.2.2023 angesetzt. Los geht es wenn auch das Wetter mitspielt mit dem ersten Lauf um 10 Uhr, Durchgang Nummer 2 begintn um 13.30 Uhr.

Übertragung live im Free-TV und Stream beim Slalom-Rennen der Damen

Alle Wettkämpfe der alpinen Ski-WM gibt es im Free-TV zu sehen: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Rennen abwechselnd. Auch beim Spezialisten Eurosport kann man die WM kostenlos im Free-TV verfolgen. Für alle, die sich nicht vor den klassischen Fernsehbildschirm setzen können oder möchten, gibt es noch eine weitere Alternative: Sowohl ARD als auch ZDFübertragen das Programm auch als kostenlosen Live-Stream - verfügbar über die jeweilige Mediathek.

Ein Überblick über die Übertragung des Herren-Slaloms bei der Ski-Alpin-WM 2023:

Termin: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Zeit: 10 Uhr (1. Lauf) , 13.30 Uhr (2. Lauf)

10 Uhr (1. Lauf) , 13.30 Uhr (2. Lauf) Übertragung im Free-TV:ARD, Eurosport1, ORF 1

Lesen Sie auch

ARD Hier sehen Sie Samstag den Slalom der Damen live

Übertragen werden die Rennen auch online im Stream. Der Slalolm der Männer läuft in der ARD als Stream und auch auf den privaten Streaming-Diensten eurosport.de, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

Team Deutschland bei der Alpinen Ski-WM 2023 in Frankreich

Frauen: Emma Aicher (SC Mahlstetten), Lena Dürr (SV Germering), Andrea Filser (SV Wildsteig), Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf), Kira Weidle (SC Starnberg).

Männer: Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Thomas Dreßen (SC Mittenwald), Josef Ferstl (SC Hammer), Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf), Simon Jocher (SC Garmisch), Andreas Sander (SG Ennepetal), Alexander Schmid (SC Fischen), Dominik Schwaiger (WSV Königssee), Linus Straßer (TSV München 1860).

Alpine Ski WM 2023 in Frankreich im Überblick: Zeitplan, Titelverteidiger:in