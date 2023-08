"Are You The One - Reality Stars in Love" 2023: Start und Übertragung bei RTL+

"Are You The One - Reality Stars in Love" 2023: Hier finden Sie alles rund um Start, Sendetermine und Übertragung im Stream bei RTL+.

Dritte Runde: Bei der Dating-Show "Are You The One - Reality Stars in Love" auf RTL+ bekommen zunächst 20 Singles ihre zweite Chance auf die große Liebe. Es gibt offenbar auch Nachrücker, aber bis auf einen hält der Streamingdienst diese noch unter einem geheimnisvollen Schleier verborgen - wir nominieren sie an dieser Stelle nach, sobald weitere Namen durchsickern.

Die Flirtenden sind keine Unbekannten, zumindest bei den Fans der gängigen Dating-Formate. Unter der bewährten Moderation von Sophia Thomalla recycelt RTL+ eine ganze Reihe der üblichen Verdächtigen, unter ihnen keinen Geringeren als Marvin Kleinen, den kleinen Bruder von Reality-TV-Ikone Calvin. Auch Mike Heiter ist mal wieder auf der Suche nach seinem Perfect Match - er hat von allen Teilnehmenden die bisher meisten Reality-Formate auf dem Buckel. Kim Virginia, die zuletzt bei "Temptation Island" und "Bachelor in Paradise" für Furore gesorgt hat, ist auch im Boot. Und, last but not least, Christina "Shakira", die ebenfalls ihr Single-Dasein beenden möchte.

Die Fahndung der Kandidaten und Kandidatinnen nach Liebe war bislang offenbar vergebens, deshalb gehen sie nun wieder auf Suche nach der oder dem Einen. Zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer versuchen sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihre große Liebe zu finden. Natürlich haben sie keine Ahnung, ob das der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, können sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von satten 200.000 Euro abgreifen.

Start von "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023

Die dritte Staffel von "Are You The One - Reality Stars in Love" startet am Donnerstag, 17. August 2023, bei RTL+.

"Are You The One - Reality Stars in Love" 2023: Die Sendetermine

RTL+ hat sich bisher noch nicht ausdrücklich zu den Terminen geäußert. Falls das Schema von Staffel 2 mit den Doppelfolgen Bestand hat, könnte der Plan so aussehen:

Folge 1 und 2 am 17.08.2023

Folge 3 und 4 am 24.08.2023

Folge 5 und 6 am 31.08.2023

Folge 7 und 8 am 07.09.2023

Folge 9 und 10 am 14.09.2023

Folge 11 und 12 am 21.09.2023

Folge 13 und 14 am 28.09.2023

Folge 15 und 16 am 05.10.2023

Folge 17 und 18 am 12.10.2023

Folge 19 und 20 am 19.10.2023

Folge 21 und 22 am 26.10.2023

Kandidatinnen und Kandidaten

Alicia, 29, Künstlerin aus Neuried

Christina "Shakira", 25, Content Creatorin aus Queidersbach

Danilo, 26, Marketing Director aus Villingen-Schwenningen

Darya, 30, Model und Influencerin aus München

Elia, 30, Singer/Songwriter aus Schaffhausen

Emanuell, 30, Eventmanager und Koch aus München

Fabio, 30, Unternehmer aus München

Jenny, 25, Psychologie-Studentin und Influencerin aus Köln

Kim Virginia, 27, Model und Content Creatorin aus Miami

Marie, 26, Kaufmännische Angestellte aus Wels

Martini "Teezy", 28, Content Creator aus Düsseldorf

Marvin, 28, Systemkaufmann und Reality-Darsteller aus Aachen

Mike, 31, Reality TV-Darsteller aus Essen

Paco, 27, Influencer aus Hannover

Paulina, 20, Recruiting-Expertin aus Köln

Peter, 25, Personenschützer aus Zürich

Sabrina, 26, OnlyFans-Model aus Wien

Sandra, 30, Content Creatorin aus Köln

Stefanie, 26, selbständige Gastronomin aus Augsburg

Steffen, 28, Gebietsleiter im Bereich Banking aus Oldenburg

Nachrücker

Max, 26, Personal Trainer und Barkeeper aus Waghäusel

Übertragung von "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023 im Stream bei RTL+

Zu diesem Thema dürfen wir Sie an den StreamingdienstRTL+ verweisen. Der ist leider nur für Wiederholungen kostenfrei - Live-Sendungen bedingen ein Abonnement. Das gibt es ab 6,99 Euro pro Monat, man kann nach einer Frist von 30 Tagen flexibel kündigen (Stand: 4. August 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters. "Are You The One– Reality Stars in Love" wird produziert von RTL Studios.