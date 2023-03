Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter - auch Uniklinik-Beschäftigte wollen streiken

Beschäftigte des Uniklinikums Augsburg werden sich den Verdi-Streiks im öffentlichen Dienst anschließen. Derzeit wird noch ausgehandelt, in welcher Form das geschehen soll.

06.03.2023 | Stand: 09:12 Uhr

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits verschiedene Bereiche des öffentlichen Diensts in Augsburg bestreikt wurden, schließen sich nun auch Verdi-Beschäftigte am UniklinikumAugsburg (UKA) an. Dies bestätigte Verdi am Sonntag auf Anfrage. Demnach wollen Beschäftigte am Montag und Dienstag, 13. und 14. März, die Arbeit niederlegen, um den Forderungen der Gewerkschaft nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen.

Verdi-Streiks im öffentlichen Dienst in Augsburg: Diese Aktionen sind geplant

Welches Ausmaß der Streik annimmt, ist derzeit noch unklar. Die Leitung der Uniklinik und Verdi verhandeln derzeit über eine Notdienst-Vereinbarung, die die personelle Besetzung während der Streiktage regeln soll. Dem Vernehmen nach haben sich beide Seiten bereits angenähert. Sollten sie sich nicht einigen, werden Beschäftigte wohl dennoch streiken. Es dürfte dann aber zu Komplikationen in den Abläufen kommen. Für den Lauf der Woche ist ein weiterer Gesprächstermin angesetzt. Nach Einschätzung von Verdi ist die Streikbereitschaft unter den UKA-Beschäftigten sehr groß.

Bereits in dieser Woche sind wieder Streik-Aktionen im öffentlichen Dienst in Augsburg geplant. Am Montag sollen städtische Beschäftigte zahlreicher Dienststellen die Arbeit niederlegen, am Dienstag sind sämtliche Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Studierende der Stadt Augsburg, der Versorgungssparte der Stadtwerke und des Hauptzollamtes zum Streik aufgerufen. Dazu ist ab 10 Uhr auch ein Protestzug mit anschließender Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant. Am Mittwoch, dem Internationalen Frauentag, werden Beschäftigte in Kindertagesstätten und im Sozialreferat die Arbeit niederlegen. (kmax)

