Asia-Restaurant hinterzieht Steuern mit Software: So läuft der Prozess

Frühere Chefs eines Asia-Lokals in Augsburg sollen enorme Summen Steuern hinterzogen haben - mithilfe einer Betrugssoftware, die Restaurantbetreiber bundesweit nutzten.

15.11.2023 | Stand: 09:01 Uhr

Wer mittags in das beliebte Asia-Restaurant in Augsburg geht, wird vermutlich satt. Das Buffet hier ist vielseitig, anständig und noch bezahlbar, die zahlreichen Sitzplätze sind oft gut belegt, aber irgendeiner ist meistens noch frei. Doch hinter dem florierenden Betrieb gab es in der Vergangenheit womöglich Schattenseiten, zu einer Zeit, als der Laden noch einen anderen Namen trug. Seit Jahren versuchen die Ermittler der Staatsanwaltschaft , dem Restaurant massive Steuerhinterziehung nachzuweisen. Es geht in dem Verfahren auch um mögliche mafiöse Strukturen und ein spezielles Kassensystem, das zu einzig zu kriminellen Zwecken entworfen worden war und in ganz Deutschland zum Einsatz kam.

