Barrierefreie Haltestelle am Rathausplatz ist nicht in Sicht

Die Stadt Augsburg sieht keine Möglichkeit, mit einem Hublift oder Bahnsteig für Abhilfe am Rathausplatz zu schaffen. Verwiesen wird auf die Haltestelle am Moritzplatz.

13.02.2023 | Stand: 09:14 Uhr

Am Augsburger Rathausplatz wird ein barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestelle in absehbarer Zeit nicht kommen. In der Bürgerversammlung im November war der Antrag gestellt worden, einen Hublift für Rollstuhlfahrer im Boden zu versenken. Vor dem Rathaus gibt es aus denkmalschützerischen Gründen keinen Bahnsteig. Weil der Höhenunterschied zum Gehweg für die in den Straßenbahnen eingebauten Rampen zu groß ist, können Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen hier nicht einsteigen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) sagte im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats, dass aktuell kein Umbau der Haltestelle geplant sei. Womöglich sei auch der bessere Weg, Straßenbahnen anders auszustatten.

Haltestelle Rathausplatz vorerst nicht rollstuhlgerecht

Stadtrat Lars Vollmar (Bürgerliche Mitte) sagte, die Aussagen der Stadt seien zu unkonkret, wenn man gleichzeitig Bürgerbeteiligung großschreibe. Peter Uhl (CSU) konterte. "Wir haben das Geld nicht, und der Denkmalschutz ist auch ein Problem. Es wäre vermessen, wenn wir jetzt sagen, dass wir uns darum kümmern", so Uhl. Er gab zu bedenken, dass der Moritzplatz als rollstuhlgeeignete Haltestelle in unmittelbarer Nähe liege.

