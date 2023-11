Tödlicher Traktorunfall in Bissingen: Lkw-Fahrer wird verurteilt

Am Montag stand ein belarussischer Lkw-Fahrer vor Gericht, weil er sturzbetrunken einen Unfall verursacht hat. Dabei starb eine junge Frau aus dem Landkreis Dillingen.

Im Prozess um den Traktorunfall , der sich im Juni in Bissingen ereignet hat, ist am Montag ein Urteil ergangen. In der Nähe des Ortseingangs war am Morgen des 7. Juni ein Lkw auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine entgegenkommende Traktorfahrerin wollte noch ausweichen, doch die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Traktor kippte eine Böschung hinunter, die junge Fahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Beim Prozess trat die Familie der Frau als Nebenklägerin auf. Der Vater der Verstorbenen richtete einen emotionalen Appell an den Angeklagten, aber auch an Gesellschaft und Politik .

Es ist ein sonniger Tag im Juni, die Sicht gut, der Himmel blau. Drei Traktoren sind auf der Kreisstraße zwischen Bissingen und Warnhofen unterwegs. Die 22-jährige Frau fährt am Ende des Zuges, in der Mitte ihr Großvater, ganz vorn ihr Vater. Jeder der drei Traktoren zieht ein Güllefass. Zwischen den Traktoren fahren Autos . Aus Bissingen kommt dem Tross ein Lastwagen entgegen. An der Anhöhe, etwa 900 Meter von der Ortseinfahrt entfernt, kommt der Lkw, hinter dessen Steuer ein damals 57-Jähriger aus Belarus sitzt, von seiner Spur ab. Viel Platz, so schildert es der Unfallgutachter später vor Gericht , ist auf der Straße nicht. Die 22-Jährige aus dem Landkreis Dillingen sei bereits ganz außen am rechten Rand ihrer Spur unterwegs gewesen, als der 57-jährige Lkw-Fahrer auf ihre Fahrspur geriet. Sie kann dem Lkw nicht mehr ausweichen. Ihr Traktor kommt von der Straße ab, stürzt eine Böschung hinunter, überschlägt sich.

Beim Traktor-Unfall in Bissingen stirbt die 22-Jährige, andere werden verletzt

Die junge Frau erleidet tödliche Verletzungen. Auch Autofahrer, die nach dem Traktor und dem Lkw fuhren, verunfallen. Eine Frau wird dabei schwer verletzt, erleidet einen Wirbelbruch.

Der Angeklagte erscheint in Begleitung zweier Justizbeamter vor Gericht . Er hat die Zeit seit dem Unfall in Untersuchungshaft verbracht. Der schmale Mann mit grauem Borstenschnitt wirkt niedergeschlagen. Über einen Dolmetscher lässt er gleich zu Beginn der Hauptverhandlung mitteilen: "Ich bin eindeutig schuldig, ich weiß, dass es keine Entschuldigung für mich gibt. Ich wollte wirklich nicht, was passiert ist. Es tut mir sehr leid."

Was passiert ist, das ist bereits vor dem Prozess recht klar. Auch wenn am Unfall mehrere Personen beteiligt waren, sind zur Verhandlung nur ein Polizist und ein Sachverständiger als Zeugen geladen. Der Polizist präsentiert die Ermittlungsergebnisse. Demnach hätten die Beteiligten zunächst davon berichtet, dass der Lkw vorher Schlangenlinien gefahren sei, ihre Aussage aber später revidiert und lediglich angegeben, dass er leicht gewackelt habe. Der Angeklagte habe, so der Polizist, zunächst nicht realisiert, was bei dem Vorfall passiert sei. Rund zwei Stunden später, als bei ihm Blut abgenommen wurde, kam ein Alkoholwert von 2,24 Promille heraus. Erst in der Haftzelle habe er realisiert, was vorgefallen sei. Verletzt wurde der damals 57-jährige Lkw-Fahrer nicht. Fahren hätte er, abgesehen vom Alkoholwert, an diesem Tag ohnehin nicht dürfen. Ein anderes deutsches Gericht hatte eine Fahrerlaubnissperre gegen ihn verhängt. Auch am Abend vor dem Unfall hat der Angeklagte viel Wodka getrunken, heißt es vor Gericht . Eigentlich hätte er erst um zwölf Uhr losfahren sollen, doch plötzlich habe es geheißen, er solle bereits in der Früh fahren, berichtet er.

Zur Beerdigung der getöteten Frau kamen 1000 Menschen

Der Unfall sei, so der Unfallgutachter, aus Sicht der 22-Jährigen unvermeidlich gewesen. Auch mit einem anderen Fahrmanöver hätte sie den Zusammenstoß nicht verhindern können.

Als der Vater der Getöteten vor Gericht zu Wort kommt, wird es still. Er war als Ersthelfer vor Ort, musste aus dem Rückspiegel sehen, wie seine Tochter verunglückte. "Ich möchte ein bisschen schildern, wie sie war", sagt er mit brüchiger Stimme. Seine Tochter sei in vielerlei Hinsicht ein leidenschaftlicher Mensch gewesen. Immer darauf bedacht, Menschen zusammenzubringen. Ob in ihrer Kindergartengruppe oder später in der Berufsschule. Sie habe andere mitnehmen können. "Das hat man auch an der Beerdigung gesehen, da waren 1000 Menschen da", sagt der Vater. Sie sei auch gern ausgegangen, habe ihr Leben genossen. "Gott sei Dank hat sie es genossen, ihr kurzes Leben." Sie habe schnell gewusst, dass sie in der Landwirtschaft arbeiten wollte. Ihr Plan sei es gewesen, den Hof ihrer Eltern zusammen mit ihrem Lebensgefährten zu übernehmen. Man habe viele Pläne gemacht, berichtet der Vater. Die seien nun alle dahin.

Nach dem tödlichen Traktor-Unfall in Bissingen muss der Angeklagte ins Gefängnis

Der 55-Jährige wendet sich direkt an den Angeklagten: "Sie haben getrunken und sich hinters Steuer gesetzt, Sie sind Ihrer Verantwortung nicht nachgekommen." Doch sei auch anzuprangern, dass es nicht bereits flächendeckend Lkws gebe, die gar nicht erst losfahren, wenn der Fahrer getrunken habe. Diese Vorrichtungen gebe es bereits. "Der Staat kommt da seiner Verantwortung uns Bürgern gegenüber nicht nach." Doch nicht nur der habe Verantwortung: Auch die Gesellschaft, die Lebensmittelindustrie sei verantwortlich dafür, dass es Arbeitsverhältnisse wie das des Lkw-Fahrers überhaupt gebe. Schlechte Bezahlung, Zeitdruck, all das führe zu solchen Fällen, dass Menschen zum Alkohol griffen, um das überhaupt auszuhalten. "Deshalb ist meine Tochter jetzt tot."

Das Gericht verurteilt den Lkw-Fahrer schließlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Der Staatsanwalt hatte drei Jahre und neun Monate gefordert. Richterin Andrea Hobert verhängt zudem eine fünfjährige Führerscheinsperre in Deutschland . Damit darf der Mann hierzulande kein Auto und keine Lkw fahren. Die Tat habe er eingeräumt und damit immerhin der Familie langwierige Beweisaufnahmen erspart, so Hobert . Dennoch bestehe kein Zweifel, dass er Alkoholiker sei.

Vor dem Hinausgehen geht die Mutter der 22-Jährigen auf den Angeklagten zu und reicht ihm die Hand.