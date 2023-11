Das Modular-Festival 2024 kann stattfinden – Stadtjugendring rudert zurück

Das Jugendfestival wird 2024 auf eine tägliche Besucherzahl von 9000 ausgelegt. Das sind 2000 weniger als dieses Jahr, aber 2000 mehr, als zuletzt wohl geplant waren.

23.11.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Der Augsburger Stadtjugendring (SJR) hat von seinen Plänen, das Jugendfestival Modular im kommenden Jahr deutlich abzuspecken, ein Stück weit Abstand genommen. Vize-Vorsitzende Marlene Mechold , die momentan den SJR leitet, sagte am Mittwoch im Kulturausschuss des Stadtrats, dass die Kommunikation rund um die Vorstandsentscheidung zur Verkleinerung missglückt sei. "Wir hatten nicht im Auge, wie viele Beteiligte es bei einer solchen Entscheidung gibt", so Mechold . Sie entschuldige sich dafür. Das Vorhaben des Stadtjugendrings , das Festival zu verkleinern, war in den vergangenen Tagen auf deutliche Kritik gestoßen. Neben der "Club&Kulturkommission" hatten auch die ehrenamtlichen Helfer beim Fest sowie die Stadtpolitik über mangelnde Transparenz geklagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.