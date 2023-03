Diese Bands spielen im Sommer 2023 auf der Augsburger Freilichtbühne

Die Spider Murphy Gang sind auf der Augsburger Freilichtbühne alte Bekannte, die Sportfreunde Stiller kommen auch. Was die Stadt Augsburg nächstes Mal vermeiden will.

Augsburgs Open-Air-Bühne ist beliebt: 20 Bewerbungen verschiedener Bands gingen für die wenigen Auftrittstermine im August beim Augsburger Stadtsommer auf der Freilichtbühne am Roten Tor ein. Nun hat die Stadt bekannt gegeben, wer das Areal mit seinen 2200 Plätzen bespielen darf. Es sind einige bekannte Namen darunter.

Auftakt des Augsburger Stadtsommers ist am Samstag, 5. August, mit der Spider Murphy Gang. Ihr „Skandal im Sperrbezirk“ wird zu diesem Termin ans Rote Tor verlegt. Gute Stimmung ist bei den Bayern garantiert, Manager Lothar Schlessmann hat die Band schon mehrfach ans Rote Tor geholt und ist froh, auch dieses Jahr einen Termin bekommen zu haben.

Aybur ist eine der bekanntesten kurdischen Sängerinnen. Sie tritt am Sonntag, 6. August, im Rahmen des Festivals „Water and Sound“ mit den Augsburger Philharmonikern auf. Veranstalter ist das Kulturamt Augsburg, das unter diesem Motto auch unterstreichen will, dass Augsburg mit seinem historischen Wassermanagement-System vor vier Jahren den Welterbe-Titel holte.

Crossover ist Thema am Donnerstag, 10. August. Im vergangenen Jahr holte die Stadtmarketing-Gesellschaft Augsburg Marketing Alphaville in die Fuggerstadt, 2023 ist es „H-Blockx“. Die deutsche Rockband aus Münster ist seit 1990 eine feste Größe im Musikgeschäft. Mit „Time to Move“ stand sie 62 Wochen in den Charts.

Den Abschluss des Augsburger Stadtsommers„gestalten“ am Samstag, 12. August, Sportfreunde Stiller, die sympathischen Indie-Rocker. Sie spielen neben ihren altbekannten Hits auch Songs vom kürzlich erschienenen Album. Veranstalter ist der Club "Das Lamm", er präsentiert zum ersten Mal einen der Abende im Rahmen des Augsburger Stadtsommers.

Eigentlich wollte die Stadt fünf Termine vergeben. Derzeit sind es nur vier, ob der Fünfte noch zustande kommt, ist laut Kulturreferat noch nicht klar. Davon abgesehen soll sich in Zukunft laut Kulturreferent Jürgen Enninger einiges ändern. Denn in diesem Jahr „buhlen“ zur selben Zeit Popgrößen wir Cro, Wanda, Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding auf dem Gaswerk um die Gunst der Fans. Zwei Veranstalter, die noch dazu auch irgendwie zusammengehören, machen sich damit selbst Konkurrenz.

Zwar will die Stadt als Eigentümer der Freilichtbühne auch in den kommenden Jahren im August Künstler auf das Areal am Roten Tor einladen und dabei die Vielfalt der örtlichen Kulturwirtschaft beweisen. Allerdings will man in Zukunft besser mit den Stadtwerken kommunizieren, die wiederum das Gaswerk managen. „Wir informieren uns ab sofort gegenseitig, wenn Anfragen kommen“, so Kulturreferent Jürgen Enninger.

Auch der Bewerbungstermin für die Freilichtbühne soll verändert werden. Musste man sich für 2023 bis 15. Januar im Kulturreferat melden, soll dieser Termin für 2024 um einige Monate vorverlegt werden. Bekanntlich bewerben Bands und Solokünstler ihre Auftrittstermine immer früher, um das Weihnachtsgeschäft mit Eintrittskarten „mitzunehmen“.

