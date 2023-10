Erhält die Campus Cat ein Denkmal an der Uni Augsburg?

Aktuell wird diskutiert, ob eine Skulptur an der Universität Augsburg an die verstorbene Campus Cat erinnern soll. In Memmingen gibt es ein Denkmal für einen Kater.

25.10.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Memmingen hat eines: Das Denkmal für Kater Chicco wurde dort vor wenigen Tagen aufgestellt. Von 2017 bis Anfang 2023 hatte Chicco die Stadt zu seinem Revier erklärt. Als das fünfjährige Tier im Januar tot in einem Bach gefunden wurde, war die Trauer groß. Es wurden Spenden gesammelt, damit eine Bronzeskulptur des Katers in Auftrag gegeben werden konnte. Die Augsburger Campus Cat hat ebenfalls viele Fans. Als Kater Leon, der viele Jahre Studentinnen und Studenten auf dem Campus eine Freude bereitete, im Alter von 16 Jahren starb, war die Bestürzung ebenfalls groß. Nun wird am Mittwochabend im Studentischen Konvent der Uni über ein Denkmal für Campus Cat gesprochen.

Ein Denkmal für Campus Cat? Konvent der Universität Augsburg entscheidet

Kater Leon war an der Uni bekannt wie ein bunter Hund und bei Studenten genauso beliebt wie beim Lehrpersonal. Über viele Jahre hinweg gehörte er dazu: Ob auf den Grünflächen auf dem Campus, oder in den Gebäuden - er hatte seine Lieblingsplätze und ließ sich dort gerne von Studenten streicheln oder fotografieren. In den sozialen Netzwerken war der rot getigerte Kater ein Star: Fast 29.000 Personen folgen ihm noch heute auf Facebook , über 15.000 sind es auf Instagram . Als er starb, wurde in den Netzwerken oft der Wunsch geäußert, dem Kater ein Denkmal an der Uni zu setzen. Nun soll es womöglich so kommen. Am Mittwochabend tagt der Konvent, auf der Tagesordnung steht: Denkmal für die Campus Cat - eine Erinnerung an den am 14. September verstorbenen Kater Leon. Der Konvent der Universität Augsburg ist das zentrale Beschlussgremium der Studierendenvertretung.

Die Memminger Skulptur von Kater Chicco ist zu einem Anziehungspunkt von kleinen und großen Fans des Katers geworden. Auf der Facebook-Seite "Chicco, ein Kater aus Memmingen " werden immer noch regelmäßig Fotos des Katers und nun auch von Personen samt der Skulptur geteilt. "Hab ihn am Samstag besucht", "Chicco sieht wirklich super aus und dieser Platz ist für ihn ganz toll" oder "Er fehlt uns, aber die Statue wird ihn nie vergessen lassen und das finde ich schön", steht unter anderem über den zahlreichen Veröffentlichungen. Viele Liebhaber der Augsburger Campus Cat würden sich auch einen Ort und ein Denkmal wünschen, an dem sie den Kater besuchen könnten. "Macht einen Spendenaufruf. Für einen kleinen Bronzeabguss oder so, der dann auf dem Uni-Gelände aufgestellt wird. Bin mir sicher, das Geld dafür kommt in kürzester Zeit zustande", schreibt eine Frau auf Instagram .

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcast-Folge mit den ehemaligen "Bediensteten" der CampusCat an:

