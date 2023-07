"Es muss": Immer mehr Augsburger arbeiten trotz Rentenalter weiter

Ruhestand? Die Zahl der Augsburger, die darauf verzichten, steigt seit Jahren. Manche wollen, manche müssen weiterarbeiten – während Firmen eine Chance wittern.

07.07.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Geht man durch Oberhausen und sucht sich irgendwen heraus, dann ist nicht unwahrscheinlich, dass das Gegenüber schon einmal in den Händen von Waltraud Brand-Reindl lag. Die Hebamme hat quasi eine Kleinstadt auf die Welt gebracht, mehr als 20.000 Kinder, wie sie sagt. Seit ein paar Jahren ist sie bei den Geburten nicht mehr unmittelbar dabei, doch sie gibt weiterhin Sprechstunden am Augsburger Josefinum, betreut junge Mütter, macht Hausbesuche. Und das mit 75 Jahren. Aufhören? "Ich mache das, solange es geht", sagt Brand-Reindl– vor allem aus Freude am Beruf, am Umgang mit den Menschen, aber nicht nur.

