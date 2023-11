Fettspur mit Folgen: Berufsfeuerwehr rückt dreimal in die Altstadt aus

Im Hunoldsgraben war es in den vergangenen Tagen mehrmals gefährlich glatt. Ein Stadtrat stürzte sogar. Die Polizei ermittelt gegen den Leiter eines Schnellrestaurants.

Von Ina Marks

21.11.2023 | Stand: 09:08 Uhr

Der Hunoldsgraben in der Augsburger Altstadt hat sich in den vergangenen Tagen mehrfach in eine Rutschbahn verwandelt. Teilweise war das Pflaster der Gasse zwischen Judenberg und Elias-Holl-Platz so gefährlich glatt, dass die Polizei sie zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen sperren musste. Dennoch stürzte ein Stadtrat dort auf seinem Fahrrad . Die Berufsfeuerwehr rückte am Wochenende dreimal aus. Hinter dem rutschigen Problem steckt die benachbarte Filiale von Burger King .

