Flughafen Augsburg soll Standort für Lufttaxis und Drohnen werden

Ferienflieger sollen hier nicht mehr abheben, dafür Flugfahrzeuge der Zukunft. Zudem gibt es etwas Neues. Geschäftsführer Hartwig über Zukunft und Image des Flughafens.

13.11.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Seit Augsburg Airways 2005 in die Insolvenz schlitterte und der Passagierlinienverkehr eingestellt wurde, ist es um den Flughafen Augsburg still geworden. Was genau vor Ort los ist, weiß kaum noch jemand. Der Flughafen , bei dem die Stadt Augsburg alleinige Gesellschafterin ist, verschlinge Geld, hört man viele unken, bringen würde er dagegen kaum etwas - außer Fluglärm. Das Image hat enorm gelitten, das weiß auch Maximilian Hartwig , seit 2022 Geschäftsführer der Augsburger Flughafen GmbH. Dabei seien viele Vorurteile so nicht richtig. Der Flughafen habe sich durchaus entwickelt, spüle Millionen in die Stadt und habe Potenzial, zu wachsen. Dies beginne mit der Neueröffnung eines Restaurants noch in diesem Jahr und setze sich mit den Plänen fort, Zukunftsfelder der Luftfahrt zu erschließen. Bis Ende 2026 läuft Hartwigs Vertrag. So lange will er noch einiges bewegen.

