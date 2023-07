Streit um Parklücke eskaliert: Fahrer touchiert Frau

Zwei Fahrer streiten sich in Augsburg um eine Parklücke. Als eine Frau aussteigt, um einen von ihnen am Einparken zu hindern, eskaliert die Situation.

29.06.2023 | Stand: 09:25 Uhr

Ein Streit um eine Parklücke in der Brahmsstraße ist am Dienstag eskaliert. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Fahrzeuge beschädigt und eine Person verletzt. Den Angaben zufolge hatten gegen 20.15 Uhr ein Audi- sowie ein VW-Fahrer offenbar gleichzeitig eine freie Parklücke in der Brahmsstraße entdeckt. "Die beiden Parteien konnten sich dabei anscheinend nicht einigen, wer nun sein Fahrzeug dort abstellen darf", so die Polizei. Die 51-jährige Beifahrerin des VW stieg den Angaben zufolge aus und stellte sich schließlich hinter den Audi, um dessen Fahrer am Einparken zu hindern.

"Da der Audi jedoch rückwärts rollte, wurde die Frau vom Audi offenbar am Bein touchiert", so die Polizei. Als der 41-jährige Audifahrer weiter rückwärts in die Parklücke fahren wollte, berührte er nun auch den VW, heißt es weiter. Dessen Fahrer "nutzte wohl die Gelegenheit und befand sich mittlerweile schon in der besagten Parklücke". Die 51-Jährige wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (jaka)

Lesen Sie auch