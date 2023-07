Männer nehmen nächtliches Bad im Herkulesbrunnen

Immer wieder baden Nachtschwärmer in Augsburg im Herkulesbrunnen. Wie in der Nacht auf Samstag. An Konsequenzen wird bereits gearbeitet.

Von Ina Marks

17.07.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Wahrscheinlich wundert sich Herkules schon lange nicht mehr darüber, was unter ihm am Brunnen so los ist. Der Prachtbrunnen in der Maximilianstraße mit der mächtigen Figur des griechischen Halbgottes lockt im Sommer Nachtschwärmer an, die es sich auf den Stufen bequem machen. Manchmal nimmt die Ausgelassenheit dort aber überhand. Wie in der Nacht auf Samstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.