"Ich war am Ende": Wie eine Tänzerin und Sanitäterin die Alkoholsucht besiegte

Tina Klewin führt in Augsburg eine Ballettschule und fährt Rettungsdienst. Und sie hat ein Alkoholproblem – bis zu jener Nacht, die alles ändert. Mit ihrem Buch will sie Mut machen.

Von Ina Marks

21.07.2023 | Stand: 17:36 Uhr

In der Zeitung war Tina Klewin nur eine kurze Randnotiz: "Eine Autofahrerin war gegen 22.40 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil sie Schlangenlinien fuhr." Die Nacht endete für Klewin damals im Polizeiarrest. Sie war mit 2,2 Promille alkoholisiert. Klewin verlor erst den Führerschein, dann den Job. Für die zierliche, quirlige Frau war das nicht nur der Tiefpunkt ihres Lebens. Jene Nacht wurde zum Wendepunkt. "Ich war so geschockt über mich", erzählt sie jetzt, vier Jahre später. "Ab da fing ich an, ehrlich zu mir zu sein." Ihren Weg aus der Alkoholsucht beschreibt die 42-Jährige, die eine Ballett- und Poledance-Schule leitet und zudem als Rettungssanitäterin arbeitet, in ihrem Buch "Herz sucht Mut – Seele sucht Halt". Offen spricht sie darüber, wie es einst so weit kommen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.