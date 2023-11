Kulturkommission schlägt Alarm: Droht Modular am Ende sogar das Aus?

Das Modular-Festival in Augsburg wird 2024 abgespeckt. So wünscht es der Stadtjugendring als Veranstalter. Am Mittwoch beraten Stadträte über die Entwicklung.

21.11.2023 | Stand: 08:19 Uhr

Der politische Druck auf den Stadtjugendring (SJR) wächst. Es geht um die künftige Ausrichtung des Jugendfestivals Modular. Ein Verband aus der Augburger Musik- und Clubszene schlägt Alarm . Man mache sich große Sorgen um Modular, heißt es. Auch bei der Stadt Augsburg ist man über die Situation nicht glücklich. Es wird bereits jetzt davon gesprochen, einen runden Tisch einzuberufen.

