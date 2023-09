SUP-Paddlerin entdeckt tote Frau im Autobahnsee

Als eine Frau mit ihrem SUP-Board am Dienstagnachmittag über den Autobahnsee bei Lechhausen paddelt, macht sie eine schreckliche Entdeckung.

14.09.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Badegäste nutzten den heißen Spätsommertag am Dienstag, um sich im Autobahnsee abzukühlen. So auch eine Frau, die am Nachmittag gegen 15 Uhr auf ihrem sogenannten Stand up Paddling Board (SUP) auf dem See an der A8 unterwegs war. Wie ein Polizeisprecher berichtet, bemerkte sie mitten im Autobahnsee plötzlich eine leblose Person. Die Rettungskräfte wurden verständigt.

Leiche einer Frau wird im Augsburger Autobahnsee gefunden

Rettungstaucher bargen die Person aus dem Wasser. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine 71 Jahre alte Augsburgerin. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit, so die Polizei, nicht vor. Wie in solchen Fällen üblich hat die KriminalpolizeiAugsburg die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 mit der KriminalpolizeiAugsburg in Verbindung zu setzen. (ina)

Lesen Sie auch