Wie die 101-jährige Margareta Fischer einen Trickbetrüger überführte

Manche Betrüger haben sich an Margareta Fischer die Zähne ausgebissen. Doch dann wurde es der 101-jährigen Augsburgerin zu bunt. Ein Besuch bei der alten Dame.

Von Ina Marks

19.09.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Enkeltrick-Betrüger haben es am Telefon nicht leicht mit Margareta Fischer. Die 101-Jährige schenkt den skrupellosen Kriminellen richtig ein. "Ich empfehle ihnen, geben Sie das, was sie da machen, auf. Sonst landen sie im Gefängnis", hat Fischer schon mal einem dringlichst geraten. Oder: "Lassen Sie das bleiben. Sie werden davon nicht profitieren." Vergangenes Jahr aber, als der hochbetagten Augsburgerin am Telefon erneut eine unglaubliche Lügengeschichte aufgetischt wurde, wurde es der Seniorin zu bunt. Dieses Mal spielte sie das Spiel mit und half damit der Polizei bei der Überführung eines Täters. Dafür hat sie unlängst der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann mit einer Medaille ausgezeichnet. Der Besuch bei der alten Dame, die darüber hinaus bemerkenswert ist.

