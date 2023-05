Nach Großeinsatz wegen "Sonnenanbetern" ermittelt jetzt die Polizei

Für Aufsehen sorgte der Einsatz, den zwei Menschen auf einem Dach in der Innenstadt ausgelöst haben. Warum für Höhenretter die Anfahrt mit gemischten Gefühlen verbunden ist.

Von Ina Marks

05.05.2023 | Stand: 09:19 Uhr

Sie schien aber auch selten in den letzten Wochen. Als die Sonne am Mittwoch in Augsburg zum Vorschein kam, wollten das ein Mann und eine Frau offenbar nutzen. Zumindest hatten Augenzeugen diesen Eindruck. Sie setzten sich am frühen Abend auf das Dach eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße - und lösten damit einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Als die "Sonnenanbeter" dies bemerkten, verschwanden sie rasch von der Dach- und damit von der Bildfläche. Ob und welche Konsequenzen der Vorfall nach sich zieht, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Für die Höhenretter der Berufsfeuerwehr ist die Anfahrt zu so einem Einsatz mitunter mit gemischten Gefühlen verbunden.

