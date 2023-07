Prozess um versuchten Babyraub: "Ich dachte, ich sehe mein Kind nie wieder"

Ein 23-Jähriger scheiterte in Mering mit dem Versuch, ein Kleinkind zu rauben. Laut Anklage wollte er es missbrauchen. Im Prozess in Augsburg sagte nun die Mutter des Babys aus.

05.07.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Für die Frau ist es ein schwerer Termin. Sie geht in den Gerichtssaal des Landgerichtes Augsburg und nimmt auf dem Zeugenstuhl Platz, mitten im Raum. Sie soll hier berichten, was ihr im vergangenen November widerfahren ist– und was ihrem Kind widerfahren ist, damals gerade einmal sieben Wochen alt. Die Mutter, 33, spricht flüssig, aber mit brüchiger Stimme, immer wieder zittert sie am ganzen Körper und bricht in Tränen aus. An jenem Tag im November machte sie in Mering eine Einkaufstour mit dem Kinderwagen, als ein Mann sie umstieß und versuchte, ihre Tochter aus der Babyschale zu ziehen, das Baby zu rauben. Was ihn antrieb, ist eine der Fragen, um die sich die Verhandlung vor der 14. Strafkammer dreht.

