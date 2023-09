Raum Augsburg erlebt Corona-Comeback – warum Experten gelassen bleiben

Im Raum Augsburg ist das Coronavirus wieder stärker im Umlauf. Anlass zur Sorge ist das nicht, schwere Fälle sind selten. Trotzdem laufen Wintervorbereitungen.

06.09.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Einzelne Relikte hat die Pandemie in Augsburg dann doch hinterlassen. In vielen Geschäften stehen Desinfektions-spender, manches Schild formuliert noch die Bitte um eineinhalb Meter Abstand, immer wieder tragen Fahrgäste in Bus oder Straßenbahn Maske. Und ja, auch die Sieben-Tage-Inzidenz gibt es noch. Sie liegt seit dem Frühjahr in Augsburg im einstelligen Bereich. Was sie über die aktuelle Corona-Lage in Augsburg aussagt? Wenig bis nichts, weil wenig bis nicht mehr getestet wird. Doch es gibt zwei Indikatoren, die Aufschluss geben. Und beide deuten darauf hin, dass das Virus derzeit im Raum Augsburg wieder stärker um sich greift. Mit welchen Folgen?

