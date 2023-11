Sorgen um Modular-Festival: CSU und Grüne attackieren Stadtjugendring

Die Diskussion um die Zukunft des Jugendfestivals Modular gewinnt an Fahrt. Nun kritisiert die Augsburger Politik das Agieren des Stadtjugendrings.

22.11.2023 | Stand: 09:26 Uhr

Die Debatte um das Modular-Festival zieht weitere Kreise. Die Stadt Augsburg hat mit dem Stadtjugendring (SJR) als Veranstalter von Modular vereinbart, dass bei einer dreijährigen Laufzeit jeweils 170.000 Euro als Zuschuss überwiesen werden. Da Modular im Jahr 2024 auf Wunsch des SJR abgespeckt werden soll, rückt das Geld ins Blickfeld. Auch der Augsburger Gastronom und Veranstalter Stefan Bob Meitinger erhält städtische Unterstützung für seine kommerziell organisierte Konzertreihe "Sommer am Kiez ". Geschäftsführer Christ Ress vom Unternehmen Bob's sagt: "Auch wir sind seit unseren Anfängen immer im Kulturförderprogramm der Stadt und sind für diese finanzielle Unterstützung der letzten Jahre sehr dankbar." Die Unterstützung der Liveszene und Musikkultur sei wichtig, "da sonst solche Events in dieser Form nur schwer umsetzbar sind". Es wächst vor allem die Kritik aus der Politik am Agieren des SJR.

