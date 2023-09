Spind statt Spiegel, Stuhl statt Sessel: So wird das Hotel zum Flüchtlingsheim

Der Kreis Augsburg hat das Hotel vorerst für sechs Monate als Asylheim gemietet. Was mit den Mitarbeitern geschieht und wie der Tourismus-Chef die Umwandlung sieht.

15.09.2023 | Stand: 09:25 Uhr

Die Nacht auf den 24. September ist die letzte, die Gäste im "Select Hotel" oder im "AcoraAugsburg Living the City" im Augsburger Güterverkehrszentrum noch buchen können. Ab dann werden in dem Hotelkomplex vorerst keine Zimmer mehr vergeben. Der Landkreis Augsburg wird dort stattdessen Flüchtlinge unterbringen. Dabei hatte die moderne Unterkunft, die im Internet gut bewertet wird, erst Anfang Oktober vergangenen Jahres eröffnet. So soll die Umwandlung zum Asylheim ablaufen.

